Лікарка сказала, як зміцнити імунітет під час епідемії без таблеток

У ситуації пандемії коронавірусу не рекомендується зміцнювати імунітет за допомогою лікарських засобів.

Підвищити резистентність організму до вірусних інфекцій допоможе виконання загальновідомих правил здорового способу життя. Про це OBOZREVATEL розповіла кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної імунології Національної академії післядипломної освіти ім. Шупика, лікар алерголог-імунолог Тетяна Бондаренко.

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"Ми не знаємо, в який організм ми втручаємося тими чи іншими препаратами. Якщо у людини нестача якихось компонентів, вона починає хворіти, біжить до імунолога, той робить імунограму, бачить недолік і починає зміцнювати. Але коли людина здорова, і ми починаємо "зміцнювати" імунітет – це найостанніша справа", – підкреслила лікарка.

Вона попередила, що подібне "стимулювання" імунітету в найгіршому випадку може призвести до аутоімунного процесу, коли захисна функція організму починає реагувати на загрози неадекватно. "Добре, якщо організм сам розбереться, заблокує десь цей препарат і він не буде працювати. Але не у всіх так", – зазначила медичка.

Вона закликала зміцнювати імунітет загальновідомими засобами, і робити це не тільки в осінньо-зимовий період, а протягом року.

Лікарка сказала, як зміцнити імунітет без таблеток

"Виключити харчування фаст-фудом, не вживати солодкі напої, всякі коли та інше, рекламою яких "фонять" білборди. Організувати правильний режим праці та відпочинку, прогулянки на свіжому повітрі, планову вакцинацію", – порекомендувала імунолог.

У цьому контексті вона додала, що, коли вакцина від коронавірусу стане доступною, вакцинуватися від Covid-19 необхідно людям, які належать до групи ризику, перш за все, людям похилого віку та тим, хто страждає на хронічні захворювання.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Тетяна Бондаренко пояснила, що насправді лікує препарат, який президент США Дональд Трамп назвав захистом від коронавірусу.

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