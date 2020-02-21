У Нових Санжарах на Полтавщині частина місцевих жителів відмовляється спілкуватися з пресою і заявляє про те, що їх оббрехали. Мовляв, вони не мають нічого проти евакуйованих, але бояться за своїх дітей.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця подій. "З нас зробили монстрів і алкоголіків. Те, як нас в ЗМІ показали, це ж жах. Так, був хтось п'яний. Але ми всі вийшли. Там мої сусіди були, там я була. Чому до нас привезли? Чому не в резиденцію Януковича? Хто до нас тепер приїде лікуватися в санаторій?" – обурена місцева жителька Віра Василівна.

Продавці в магазинах і жителі найближчих до санаторію будинків з журналістами спілкуватися взагалі відмовилися під приводом того, що їх зганьбили на всю країну.

Місцеві жителі Нових Санжарів

Нові Санжари

До речі, серед десятків опитаних місцевих жителів знайшлися і ті, хто підтримує евакуйованих з Китаю українців і не брав участь в акціях протесту.

"Я ввечері вийшов просто подивитися. Подивився і, коли почали розганяти, пішов додому. Ніхто нас не збирав. Ми взагалі спокійні й мирні. Вночі спокійно ходимо. У нас вся злочинність – п'яні бійки та й то дуже рідко", – розповів місцевий житель Григорій.

Нові Санжари

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих з Китаю українців, після акцій протесту частина місцевих жителів боїться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять з респіраторами та відмовляються вітати один одного рукостисканням.

Крім того, місцеві жителі зізналися, що змушені дивитися російське ТБ через зміни в правилах мовлення, після введення яких частина українських каналів стала платною.

Нагадаємо, в селищі Нові Санжари Полтавської області 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички, є постраждалі.

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