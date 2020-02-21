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21 лютого • оновлено в 11:47
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/ Суспільство

Жителі Нових Санжарів: ми не алкоголіки, ЗМІ нас зганьбили на всю Україну

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У Нових Санжарах на Полтавщині частина місцевих жителів відмовляється спілкуватися з пресою і заявляє про те, що їх оббрехали. Мовляв, вони не мають нічого проти евакуйованих, але бояться за своїх дітей.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця подій. "З нас зробили монстрів і алкоголіків. Те, як нас в ЗМІ показали, це ж жах. Так, був хтось п'яний. Але ми всі вийшли. Там мої сусіди були, там я була. Чому до нас привезли? Чому не в резиденцію Януковича? Хто до нас тепер приїде лікуватися в санаторій?" – обурена місцева жителька Віра Василівна.

Продавці в магазинах і жителі найближчих до санаторію будинків з журналістами спілкуватися взагалі відмовилися під приводом того, що їх зганьбили на всю країну.

Місцеві жителі Нових Санжарів

Місцеві жителі Нових Санжарів

Нові Санжари

Нові Санжари

До речі, серед десятків опитаних місцевих жителів знайшлися і ті, хто підтримує евакуйованих з Китаю українців і не брав участь в акціях протесту.

"Я ввечері вийшов просто подивитися. Подивився і, коли почали розганяти, пішов додому. Ніхто нас не збирав. Ми взагалі спокійні й мирні. Вночі спокійно ходимо. У нас вся злочинність – п'яні бійки та й то дуже рідко", – розповів місцевий житель Григорій.

Нові Санжари

Нові Санжари

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих з Китаю українців, після акцій протесту частина місцевих жителів боїться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять з респіраторами та відмовляються вітати один одного рукостисканням.

  • Крім того, місцеві жителі зізналися, що змушені дивитися російське ТБ через зміни в правилах мовлення, після введення яких частина українських каналів стала платною.

  • Нагадаємо, в селищі Нові Санжари Полтавської області 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

  • Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички, є постраждалі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна
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