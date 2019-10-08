"Путіне, допоможи!" Жителі Криму раптово поскаржилися на окупантів

Кримчани заявили про те, що будуть звертатися до президента РФ Володимира Путіна через те, що чиновники в окупованому Криму нібито позбавляють їх законних земельних ділянок.

Таку заяву зробили учасники "Поляни протесту" у Сімферопольському районі. Відео з'явилося на Youtube-каналі користувача Євгена Міхєєва (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).

Невдоволені владою кримчани анонсували звернення до генерального секретаря ООН із проханням повідомити президенту Росії про те, що "чиновники позбавляють місцевих жителів земельних ділянок, які за фактом належать їм уже чотирнадцять років, а також планують зруйнувати житлові будинки, залишивши кримчан без даху над головою".

Крим Depositphotos

"Десятки разів представники ініціативних груп зверталися до Держкомнагляду, зверталися з листами до Аксьонова, Путіна – всі листи повертаються назад. Держкомнагляд постійно обіцяє, що люди отримають (земельні ділянки. – Ред.), а потім кажуть, що вони запізнилися", – зазначається у у відео.

У коментарях користувачі нагадують, що всі біди у Криму пов'язані з однією людиною – з Путіним.

Youtube-канал Євгена Міхєєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів окупованого Криму обурило встановлення колючого дроту на паркані навколо залізничного вокзалу у місті Євпаторії.

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