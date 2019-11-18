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18 листопада • оновлено в 17:15
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"Жах на пляжі": у Криму "знищили" популярний курорт. Фото

3.3т
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В окупованому Росією Криму пляжі набули непридатного стану, всюди валяється сміття.

Про це у Twitter пише користувачка RoksolanaToday&Крим25%, яка опублікувала фото забруднених пляжів у Севастополі в листопаді.

"Всі сміттярки на території пляжу заповнені, а навколо деяких навіть розкидане сміття... Є ж керівні компанії та працівники, що отримують гроші за прибирання і стежать за чистотою. Влада міста, невже вам самим не хочеться гуляти в чистоті? Припустимо, ви не ходите на громадський пляж, але як Аквамарин (готель – Ред.) може дозволити такий жах", – йдеться в підписі до знімків.

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"Жах на пляжі": у Криму "знищили" популярний курорт. Фото

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у захопленій Росією Феодосії в місці, де раніше в Чорне море впадав каналізаційний стік, стали зливати відпрацьовані виноматеріали.

У мережу потрапили показові фото з анексованого Росією Криму з порожніми пляжами в розпал "оксамитового сезону".

Раніше в мережі показали фото, на яких видно, на що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму. Вода має дуже брудний вигляд, море схоже на болото.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
Тег
Крим
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Махно Володимир
Махно Володимир
русским свиньям пляжи ник чему! им свиные загоны нужны и стойла!
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Махно Володимир, бегом в сарай свинота
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Махно Володимир
Махно Володимир
Южный Гарик, тебе виднее, свин рюсский.
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