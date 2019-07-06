"Путін х**ло!" В Раді знайшли вагомий аргумент проти дематюкаціі

У разі прийняття Верховною Радою законопроекту "Про протидію лихослів'ю", під забороною опиниться відома кричалка українських футбольних уболівальників "Путін х**ло!"

Таку думку висловила в ефірі ObozTV народний депутат України від БПП Ольга Червакова, коментуючи скандальний "закон про дематюкацію".

"Стаття Адміністративного кодексу передбачає покарання за лайку в громадських місцях. Якби я вийшла на парламентську трибуну або в кулуари і голосно сказала слово на "б", на "п", на "х", тоді б можна було мене оштрафувати. Доведеться шукати літературні відповідники", – сказала нардеп.

Червакова нагадала 2014 рік, "коли почалася російська агресія, був анексований Крим і українські футбольні вболівальники ходили великими натовпами з транспарантами і українськими прапорами і співали якесь непристойне слово".

"Тоді чомусь ніхто не просив шукати літературний відповідник. Бувають ситуації, коли для того, щоб описати якесь явище, особливо в політичному житті, іноді літературного відповідника не вистачає. Сказати "мене охопила крайня бентега і безмежний сум" було б неправильно", – підкреслила вона.

theworldnews.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

законопроект про дематюкацію авторства нардепа Ольги Богомолець передбачає штрафи, адміністративний арешт і виправні роботи для любителів нецензурної лексики.

так звана дематюкація української мови викликала бурхливу реакцію в мережі. Деякі українці сприйняли такий документ як жарт, інші вважають, що це повний маразм.

раніше українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой пояснила різницю між російськими матюками і лайкою в Україні.

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