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"Путін х**ло!" В Раді знайшли вагомий аргумент проти дематюкаціі

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У разі прийняття Верховною Радою законопроекту "Про протидію лихослів'ю", під забороною опиниться відома кричалка українських футбольних уболівальників "Путін х**ло!"

Таку думку висловила в ефірі ObozTV народний депутат України від БПП Ольга Червакова, коментуючи скандальний "закон про дематюкацію".

"Стаття Адміністративного кодексу передбачає покарання за лайку в громадських місцях. Якби я вийшла на парламентську трибуну або в кулуари і голосно сказала слово на "б", на "п", на "х", тоді б можна було мене оштрафувати. Доведеться шукати літературні відповідники", – сказала нардеп.

Червакова нагадала 2014 рік, "коли почалася російська агресія, був анексований Крим і українські футбольні вболівальники ходили великими натовпами з транспарантами і українськими прапорами і співали якесь непристойне слово".

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"Тоді чомусь ніхто не просив шукати літературний відповідник. Бувають ситуації, коли для того, щоб описати якесь явище, особливо в політичному житті, іноді літературного відповідника не вистачає. Сказати "мене охопила крайня бентега і безмежний сум" було б неправильно", – підкреслила вона.

"Путін х**ло!" В Раді знайшли вагомий аргумент проти дематюкаціі

theworldnews.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Ольга БогомолецьОльга Червакова
Місце
Україна
Теги
Дематюкація мовиукраїнська моваВерховна Рада України
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Если примут закон о дематюкации, как тогда называть депутатов?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Начать предлагаю с депутатов и презедента. Бить каждого молотком по яйцам и если заматюкается - брать огромный штраф и на полгода подметать улицы.
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Миценко Андрей, класс )
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Семенич Сем
Семенич Сем
CARGO 100, тогда можно электрошокером.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Как эту страну можно воспринимать серьёзно? Идёт война, а главный вопрос это мат.
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