В Україні оголошено національний траур: термінове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський оголосив 8 грудня днем національного трауру за загиблими в масштабній пожежі в коледжі Одеси.
Відповідне звернення з'явилося в суботу, 7 грудня, на офіційних сторінках глави держави в соцмережах.
"Станом на вечір суботи страшна пожежа в Одесі забрала життя восьми українців. У лікарні від отриманих під час ліквідації пожежі травм помер рятувальник Сергій Шатохін. Доля ще десяти осіб до цих пір невідома", – сказано в заяві.
Зеленський оголосив національний траур через пожежу в Одесі
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"Завтра ми приспустимо державні прапори. Скасуємо галасливі свята і гуляння. Ми зупинимося і подумаємо. Нехай ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України", – заявив Зеленський.
"Життя – найцінніше, що є у кожного з нас. Людське життя кожного – найцінніше, що є у країни. Зберегти життя – перше і найголовніше завдання держави. Гірко, коли люди гинуть на фронті. Але вдвічі гіркіше, коли люди гинуть у мирному місті, при світлі дня, в результаті чиїхось прорахунків або злочинної недбалості. Будемо молитися за упокій душ загиблих. Шукати тих, хто пропав безвісти, молячись і сподіваючись знайти їх живими. Будемо працювати, щоб подібне не повторилося знову", – пообіцяв він.
Президент також поділився відповідним указом про день жалоби, текст якого з'явився на сайті глави держави.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. В результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осібУ
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до семи.
У лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін, якого збила перша жертва пожежі при падінні з вікна.
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