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7 грудня • оновлено в 23:16
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В Україні оголошено національний траур: термінове звернення Зеленського

28.2т
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Президент України Володимир Зеленський оголосив 8 грудня днем національного трауру за загиблими в масштабній пожежі в коледжі Одеси.

Відповідне звернення з'явилося в суботу, 7 грудня, на офіційних сторінках глави держави в соцмережах.

"Станом на вечір суботи страшна пожежа в Одесі забрала життя восьми українців. У лікарні від отриманих під час ліквідації пожежі травм помер рятувальник Сергій Шатохін. Доля ще десяти осіб до цих пір невідома", – сказано в заяві.

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Зеленський оголосив національний траур через пожежу в Одесі

Зеленський оголосив національний траур через пожежу в Одесі

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"Завтра ми приспустимо державні прапори. Скасуємо галасливі свята і гуляння. Ми зупинимося і подумаємо. Нехай ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України", – заявив Зеленський.

"Життя – найцінніше, що є у кожного з нас. Людське життя кожного – найцінніше, що є у країни. Зберегти життя – перше і найголовніше завдання держави. Гірко, коли люди гинуть на фронті. Але вдвічі гіркіше, коли люди гинуть у мирному місті, при світлі дня, в результаті чиїхось прорахунків або злочинної недбалості. Будемо молитися за упокій душ загиблих. Шукати тих, хто пропав безвісти, молячись і сподіваючись знайти їх живими. Будемо працювати, щоб подібне не повторилося знову", – пообіцяв він.

Президент також поділився відповідним указом про день жалоби, текст якого з'явився на сайті глави держави.

В Україні оголошено національний траур: термінове звернення Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Тег
пожежа
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Харченко Валерій
Харченко Валерій
Дорогі мої УКРАЇНЦІ Допоможіть !!! Ми щоб вижити, чіпляємось за терен колючий на глибокою прірвою! Шостий рік в сарайчику живе ваш кобзар з дружиною після тяжкого інсульту! Яке тоді право на життя. Нас хотіли спалити живцем з дружиною 29,10 2014р, був навмисний підпал! Дуже вас прошу вашої допомоги, не будьте Байдужими, байдужість це зло ! Мою Дружину інваліда другої групи, щоб вилікувати потрібні умови для життя !!! Допоможіть нам вижити якщо є справжні патріоти які захищають честь і гідність нашого народу України!!!! Допоможіть мені дуже вас прошу, потрібна ваша підтримка!Кобзар Валерій Харченко волонтер АТО, місто Дніпро, Україна телефон 098 505 2947!!! Слава Україні!!! Щиро Дякую Вам мої дорогі Українці Допомогу Спасти родину! VISA ELECTRON PrivatBank фінансова допомога Western Union 4731 2191 0607 4010 гривня 4731 2191 1280 8617 карточка для доларів, ПриватБанк SWIFT карточка для євро 4731 2191 1281 4367 ПриватБанк SWIFT карточка долар універсальна 4149 6293 9855 8668 ПриватБанк SWIFT карточка ОЩАДБАНКУ 5274 1099 9083 6402 Валерій Володимирович Харченко http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/kobzar-valerij-harchenko-prosyt-dopomohy/ МІСТ -Online
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Ш. Олег
Ш. Олег
Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, Одессе и всем украинцам.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Володя, мочи Мyйдан, чтобы не пришлось тысячи жертв отпевать.
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Рейт Адам
Рейт Адам
Великий Кормчий, как в , зимней вишней,? ))) а,нет- вы ж их спалили и забыли))
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Deuse Sem
Deuse Sem
Великий Кормчий, иди не хер, мудак.
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