В Україні оголошено національний траур: термінове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський оголосив 8 грудня днем національного трауру за загиблими в масштабній пожежі в коледжі Одеси.

Відповідне звернення з'явилося в суботу, 7 грудня, на офіційних сторінках глави держави в соцмережах.

"Станом на вечір суботи страшна пожежа в Одесі забрала життя восьми українців. У лікарні від отриманих під час ліквідації пожежі травм помер рятувальник Сергій Шатохін. Доля ще десяти осіб до цих пір невідома", – сказано в заяві.

Зеленський оголосив національний траур через пожежу в Одесі Подробности

"Завтра ми приспустимо державні прапори. Скасуємо галасливі свята і гуляння. Ми зупинимося і подумаємо. Нехай ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України", – заявив Зеленський.

"Життя – найцінніше, що є у кожного з нас. Людське життя кожного – найцінніше, що є у країни. Зберегти життя – перше і найголовніше завдання держави. Гірко, коли люди гинуть на фронті. Але вдвічі гіркіше, коли люди гинуть у мирному місті, при світлі дня, в результаті чиїхось прорахунків або злочинної недбалості. Будемо молитися за упокій душ загиблих. Шукати тих, хто пропав безвісти, молячись і сподіваючись знайти їх живими. Будемо працювати, щоб подібне не повторилося знову", – пообіцяв він.

Президент також поділився відповідним указом про день жалоби, текст якого з'явився на сайті глави держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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