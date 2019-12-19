"Ви на велосипеді їздили?" Діти загиблих воїнів приміряли крісло Зеленського і влаштували йому "допит"

Президент України Володимир Зеленський у день Святого Миколая, 19 грудня, запросив до свого Офісу двох хлопчиків Артема Кирилюка і Микиту Баулу, батьки яких загинули під час бойових дій на Донбасі.

Відповідне відео опублікувала пресслужба глави держави в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Діти поводилися невимушено і влаштували "допит" лідеру країни: "А у вас є діти?", "Ви на велосипеді їздили?", "А я пам'ятаю, як ви своїй доньці забороняли цілуватися".

Зеленський запросив в офіс дітей загиблих героїв Скріншот з відео

Президент посадив хлопчиків у своє крісло і запропонував зателефонувати главі ОП Андрію Богдану, прем'єр-міністру Олексію Гончаруку і голові Служби безпеки України Івану Баканову.

Кожному з них Зеленський придумав запитання. "Ну, як у справи в Україні?" – запитали у Богдана. "Добре. А ти, напевно, теж станеш президентом?" – сказав той у відповідь одному з хлопчиків.

"Ні, ми домовилися, що главою ОП", – пожартував Зеленський.

Зеленський запросив в офіс дітей загиблих героїв Скріншот з відео

Гончаруку дісталося запитання про дороги. Прем'єр пообіцяв, що поступово все відремонтує. "Діти починають засинати. Олексію, це схоже на казку на ніч", – знову зіронізував президент.

У Баканова діти запитали, коли в країні подолають корупцію. "Вона закінчиться тоді, коли ми всі разом захочемо, щоб вона закінчилася. Коли ми будемо подавати власними діями приклад для всіх інших", – розповів глава СБУ. Зеленський зазначив, що Баканов красиво говорить, однак діти його не зрозуміють.

Потім президент запросив хлопчиків на чай і поговорив із ними про майбутнє.

Зеленський запросив в офіс дітей загиблих героїв Скріншот з відео

Зеленський запросив в офіс дітей загиблих героїв Скріншот з відео

Зеленський запросив в офіс дітей загиблих героїв Скріншот з відео

Зеленський запросив в офіс дітей загиблих героїв Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розсмішив мережу, граючись молотком у сеймі Литви.

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