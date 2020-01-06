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6 січня • оновлено в 22:23
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Зеленський проігнорував річницю Томосу

3.6т
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Президент України Володимир Зеленський проігнорував річницю Томосу про автокефалію ПЦУ.

Глава держави 6 січня не привітав з цією подією українців. Станом на 21:30 відповідної заяви не було ні від його пресслужби, ні на офіційних сторінках Зеленського в соцмережах.

При цьому ввечері в понеділок президент привітав українців з Різдвом, побажавши миру в кожному домі і єдності.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, в майбутньому Православна церква України перейде на Григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Православна церква України Томос
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Bondarenko Oleh
Bondarenko Oleh
воно ж малорос
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой мля чини праздник))))толку то от него
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Это ОНА его проигнорировала.
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