Одно из заблуждений, а если точнее - ложных заявлений тех, кто пришел во власть на волне "хайпа" (они это слово любят) - то, что предыдущая власть "ничего не делала". В частности, Европа сама нам помогала, а не МЫ этого добивались. И не наша дипломатическая служба, набирающее силу лобби и последовательная позиция влияли на поставки нам вооружения, санкции на Россию и многое другое. И то, что мы там никому не нужны, и не нужно нам стучаться в закрытые двери (это говорилось в студии 1+1 тогда еще кандидатом в президенты). Тут, конечно, одно другое вытесняет, ведь по логике: как Европа могла нам просто так помогать. Если она закрыла для нас двери? Кому-то было не "западло" стучаться, как сказал бы рядовой артист Квартала 95.

Сегодня никто никуда не стучится, и поэтому госпожа Меркель спокойно занимается своими делами. Ее больше не осаждают представители Украины с просьбами, предложениями, требованиями учесть наши интересы - она с облегчением увидела, что Украина на высшем официальном уровне производит некие странные, по сути, движения. Это россияне называют оттепелью в наших с ними отношениях, ну а мы называем вещи своими именами: зрада, то бишь предательство национальных интересов. Меркель что? "Вам больше не надо - ну так я займусь соблюдением своих интересов, а немцы преспокойно вернутся к бизнесу с РФ."

Есть ощущение сегодня, что мы не защищены, причем не только в военном плане, но и экономическом. Я понимаю, что при должной "оттепели" россияне достроят свои потоки правдами и неправдами, и однажды и я, и мои дети увидят совсем другую угрозу - когда никакая ГТС Украину страховать не будет, а газ из России будет бить струйкой (скорее всего более тонкой, ведь мир перестраивается на другие источники) в обход нашей страны. Так вот делается это при соучастии нашего президента, который "пришел на один срок", но напороть боков может на все будущие поколения.

Из Куршавеля, Омана, российской дачи у тещи - прямые обязанности держать вожжи в руках кое кому видятся назойливым недоразумением. Но каждый их день (!!!), каждый час на их постах критично важен для будущего и этой страны, и окружающих стран тоже. Польша тоже не горит желанием быть соседкой России, и поэтому смотрит на нас настороженно. Как и страны Балтии. Прийти, отсидеться, покривляться с телеэкрана - это не работа.

Так что там с Меркель и российским газом? Почему она не в Киеве, или почему хотя бы украинский президент не в Берлине? "Попередники" в этом плане работали как кони, благодаря чему с Украиной считались, и украинский интерес нередко задавал тон многим международным событиям.

Сейчас это похоже на футбольный матч, когда мы на трибунах исходим криком "да играй же!", "забивай гол!", противник наступает, а наша команда с капитаном - полнейшие профаны.

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