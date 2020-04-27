Іпотека і кредити: Зеленський пообіцяв нові економічні програми. Відео звернення

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд готує нові економічні програми для подолання кризи в зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.
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Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому на сторінці глави держави в Facebook.
24tv.ua
Головне зі звернення президента:
МОЗ отримав близько 500 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва.
В Україні планується проводити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів на добу.
Уряд підготував іпотечну програму під 10% і кредити для малого бізнесу під низький відсоток.
Уряд розгляне питання відкриття продовольчих ринків.
У квітні ціна на газ для населення знизилася на 15%.
Відновлюється евакуація українців, які перебувають за кордоном.
Ситуація з пожежами в Житомирській області – контрольована.
Новина оновлюється ...
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