Іпотека і кредити: Зеленський пообіцяв нові економічні програми. Відео звернення

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд готує нові економічні програми для подолання кризи в зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому на сторінці глави держави в Facebook.

24tv.ua

Головне зі звернення президента:

МОЗ отримав близько 500 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва.

В Україні планується проводити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів на добу.

Уряд підготував іпотечну програму під 10% і кредити для малого бізнесу під низький відсоток.

Уряд розгляне питання відкриття продовольчих ринків.

У квітні ціна на газ для населення знизилася на 15%.

Відновлюється евакуація українців, які перебувають за кордоном.

Ситуація з пожежами в Житомирській області – контрольована.

Новина оновлюється ...

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!