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27 квітня • оновлено в 18:36
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Юрій Сергієнко
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Зеленський пообіцяв нові економічні програми. Відео звернення

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Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд готує нові економічні програми для подолання кризи в зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

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Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому на сторінці глави держави в Facebook.

Іпотека і кредити: Зеленський пообіцяв нові економічні програми. Відео звернення

24tv.ua

Головне зі звернення президента:

  • МОЗ отримав близько 500 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва.

  • В Україні планується проводити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів на добу.

  • Уряд підготував іпотечну програму під 10% і кредити для малого бізнесу під низький відсоток.

  • Уряд розгляне питання відкриття продовольчих ринків.

  • У квітні ціна на газ для населення знизилася на 15%.

  • Відновлюється евакуація українців, які перебувають за кордоном.

  • Ситуація з пожежами в Житомирській області – контрольована.

Новина оновлюється ...

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Врачам 300% к зарплатам он уже пообещал, сейчас обещает ещё обещать.
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Суспільство

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