"Для нас це неможливо": Зеленський назвав головну проблему виборів в ОРДЛО

Місцеві вибори в ОРДЛО в жовтні цього року не можуть бути проведені без дотримання безпекових і політичних умов та ще й з порушенням Конституції України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції. За його словами, вибори на Донбасі не можуть проходити під звуки пострілів та ще й без нашого контролю україно-російського кордону.

Війна на Донбасі

"Ми хочемо провести місцеві вибори на всій території України, включно з ОРДЛО, у жовтні 2020 року. Хотілося б і в Криму. Але цього не можна зробити без дотримання елементарних безпекових і політичних умов, порушуючи Конституцію України та міжнародні стандарти демократичних виборів. Для нас це неможливо. Особливо сьогодні, коли російська сторона відкрито інформує весь світ, що торік на тимчасово непідконтрольних територіях України було видано 125 тисяч російських паспортів. Я вже говорив в Парижі і повторюю ще раз: людям на Донбасі потрібні легітимні вибори. Вони не можуть бути такими, якщо пройдуть не за українським законодавством, під звуки пострілів та ще й без контролю нашого кордону", – запевнив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки у Мюнхені (Німеччина). Спершу заговорив англійською мовою, а потім перейшов на українську.

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