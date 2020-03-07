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7 березня • оновлено в 12:35
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Заражається до 5%: оприлюднено 11 несподіваних фактів про коронавірус

4.4т
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Якщо людина мала прямий контакт із зараженим на коронавірус, ймовірність його інфікування оцінюється в 1-5%, при цьому 80% хворіють в дуже м'якій формі, а смертність вдалося скоротити до 0,5-1%.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав український менеджер Петро Чернишов, посилаючись на останні дані комісії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ). Він навів 11 фактів про вірус, щоб зруйнувати міфи і зменшити паніку навколо його поширення.

"На самому початку епідемії, Китай намагався все засекретити і нікому не розповідати, що відбувається. Тепер, після усвідомлення реального масштабу, вони змінили свою поведінку. Нещодавно Китай відвідала делегація ВООЗ, ось їх цифри, щоб зруйнувати різні міфи, а заодно зменшити паніку. 80% тих, що заразилися хворіють в дуже м'якій формі (як простий ГРЗ) протягом 2 тижнів. 15% хворіють серйозно і щоб допомогти їм дихати – треба високо-концентрований кисень. 5% хворіють важко і їм треба апарати для штучного провітрювання легенів. Ці 15% і 5% хворіють 3-6 тижнів", – підкреслив експерт.

коронавірус

коронавірус

За його словами, в Китаї навчилися робити тести, які дають результат протягом дня. Зараз вони виробляють 1.6 мільйонів тестів на тиждень і постійно збільшують виробництво. Тепер за правилами кожен, хто приходить до лікаря зі скаргою на застуду, зобов'язаний протестуватися на короновірус!

Приводимо решту 8 фактів:

– Практично всі заражені показують симптоми – випадки, коли людина заражена, але з ним взагалі нічого не відбувається – неймовірно рідкісні. Найчастіше симптоми з'являються на наступні 1-3 дні.

– Самі "популярні" симптоми – це жар/температура (88%) і сухий кашель (68%). Потім йде слабкість (38%) і кашель з виділенням харкотиння (33%). Якщо у вас нежить або просто тече з носа – це точно не короновірус.

– Смертність: в Китаї поки що померло 3.4% від тих, що заразилися. Спочатку ніхто не розумів, що відбувається і як лікувати, та й не було в достатку апаратури для дихання і вентиляції – тому померло більше людей. Тепер, коли вже є нова статистика і лікувальні протоколи – смертність становить 0.5-1%. Це дані Econiomist.

– Навантаження на лікарні: 20% тих, що заразилися в Китаї потребували лікування протягом декількох тижнів. Кількість лікарняних ліжок там становить 0.4% від населення (тобто одночасно лежати в лікарні можуть 4 з кожних 1000 осіб). Зрозуміло, що багато цих ліжок вже кимось зайнято. Тому, новий вірус – це величезне навантаження на систему охорони здоров'я. В інших країнах по-різному. В Японії наприклад 1.3% ліжок, в Італії 0.3%.

– Якщо у людини є інша серйозна хвороба (проблеми з серцем, рак, діабет, високий тиск, астма), то смертність підвищується в рази.

– Чим ви молодше – тим менше шансів померти. Причому в десятки разів. Поки що немає випадків смерті у дітей до 10-ти років. У жінок чомусь смертність приблизно в два рази менше, ніж у чоловіків. Є вже 9 жінок, які народили будучи зараженими. У жодному разі вірус не передавався дитині.

– Кількість заражених в Китаї падає і серйозно щотижня. І тут грає роль два чинники – повністю ізольована провінція Хубей (таке, звичайно, можна зробити тільки в авторитарній країні). І повне інтерв'ювання всіх заражених людей для встановлення їх контактів. Знаходять 99% контактів і всіх тестують на вірус.

– Комісія зазначила видатні зусилля і результати китайської влади і лікарів у виявленні, лікуванні, а головне стримуванні поширення вірусу. Також комісія відзначила, що більшість інших країн і близько не готові відповісти на епідемію так, як це робить Китай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на суботу, 7 березня, в світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання коронавірусів COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб. Померли 143 заражених. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення захворювання Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса в США.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Научились лечить.. Какими лекарствами, есть ли они в Украине и сколько стоят?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Он Алекс, Если тебе интересно что происходит в России - или на рос-сайты и читай.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Dell Alex, Ты не умеешь. Там только вентиляция лёгких и "Теперь, когда уже есть новая статистика и лечебные протоколы..." В протоколах какие лекарства перечислены?
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