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12 квітня • оновлено в 12:48
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Захворіє не більше 2% українців: Ляшко озвучив найоптимістичніший сценарій щодо коронавірусу

8.3т
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За оптимістичним сценарієм Міністерства охорони здоров’я України, коронавірусом COVID-19 буде інфіковано не більше 2% населення країни.

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Як розповів в інтерв’ю LB.ua головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, були розраховані кілька прогнозів – оптимістичний і більш песимістичний.

"Наразі ми рухаємося по оптимістичному сценарію, і це, можна сказати, завдяки превентивним заходам, яких вживала наша країна", – зазначив він.

Ляшко пояснив, чому 2% заражених – це оптимістичний сценарій.

"За нашими розрахунками, при 2% інфікованого населення наша система охорони здоров’я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть поступати до відділень інтенсивної терапії. Якщо ж буде 10% і більше, в нас може виникнути колапс медичної системи. Якщо ми не розтягнемо ці 10% у часі", – підкреслив головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 12 квітня в Україні офіційно підтвердили 2777 випадків зараження коронавірусом.

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Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
вірус
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Стёпка Кошкодав
Стёпка Кошкодав
Это переложный прогноз! А где зрадный?
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Суспільство

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

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