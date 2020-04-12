Захворіє не більше 2% українців: Ляшко озвучив найоптимістичніший сценарій щодо коронавірусу

За оптимістичним сценарієм Міністерства охорони здоров’я України, коронавірусом COVID-19 буде інфіковано не більше 2% населення країни.

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Як розповів в інтерв’ю LB.ua головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, були розраховані кілька прогнозів – оптимістичний і більш песимістичний.

"Наразі ми рухаємося по оптимістичному сценарію, і це, можна сказати, завдяки превентивним заходам, яких вживала наша країна", – зазначив він.

Ляшко пояснив, чому 2% заражених – це оптимістичний сценарій.

"За нашими розрахунками, при 2% інфікованого населення наша система охорони здоров’я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть поступати до відділень інтенсивної терапії. Якщо ж буде 10% і більше, в нас може виникнути колапс медичної системи. Якщо ми не розтягнемо ці 10% у часі", – підкреслив головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 12 квітня в Україні офіційно підтвердили 2777 випадків зараження коронавірусом.

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