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Захоплення Криму: Портников пояснив перемогу Путіна

1.3т Читати матеріал російською

Росія для США і Заходу – світової хуліган, із яким не хочуть зв'язуватися, щоб не з'явилася необхідність переходити до рішучіших дій, щоб не довести справу до великої війни.

Через подібні тенденції жителі Криму й решта українців стали заручниками міжнародного хуліганства. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, передає "Крим.Реалії".

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Він оцінив заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга, який пов'язав анексію Росією Кримського півострова з протистоянням наддержав.

"Це важливе зауваження, яке перетворює конфлікт навколо Криму – як і інші схожі конфлікти – на частину великої світової політичної драми. І яка, думаю, робить жителів півострова – як, утім, і всіх інших українських громадян – заручниками цього великого протистояння", – підкреслив Портников.

Він додав, що протистояння Сполучених Штатів та Радянського Союзу в роки "холодної війни" було ідеологічним.

"Тим не менш, скрізь, куди приходила Москва, відбувалося практично одне і те ж. "Народно-демократична революція", нехай нерідко й імітована, за допомогою радянських або кубинських окупантів. Націоналізація приватної власності. Встановлення однопартійної диктатури якогось чергового народного царька. Підключення захопленої країни до "табору народної демократії", – вважає журналіст.

"А нинішнє "протистояння наддержав", схоже, існує, в першу чергу, в голові у Путіна", – заявив Портников.

Він підкреслив, що всі чудово знають – і на Заході, і в Росії – що "справжні" санкції, які б зруйнували російську економіку, вдарили б по самому Заходу, але й "протистояння" б припинили назавжди.

Анексія Криму

Анексія Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Столтенберг заявив, що до анексії Криму привела конкуренція між великими державами.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Віталій Портніков Йенс Столтенберг
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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филипп филипыч
филипп филипыч
портников видимо намного лучше разбирается что в голове путина чем сам путин)
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Карпов Стас
Карпов Стас
Несколько дней назад вернулся из Крыма. Отдыхал в Судаке 2 недели. Местные жители не согласны с Портниковым.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Карпов Стас, это портников и сам знает. но если он это озвучит на тв то этот голубок вмиг станет п"д"растом)
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