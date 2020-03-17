Краще, ніж маска: названо спосіб захисту від коронавірусу

Сімейна лікарка Рита Гофман розповіла, що в ситуації пандемії коронавірусу COVID-19 одноразова медична маска менш ефективна, ніж респіратор.

"Маски треба надягати на хворих людей, а здоровим людям, якщо вони реально хочуть захищатися, треба використовувати респіратори, які продаються в звичайних будівельних магазинах", – сказала вона OBOZREVATEL.

За словами медика, "маски недостатньо добре захищають, але вони, принаймні, захистять від крапель мокротиння".

Респіратор, ілюстрація

Вона попередила про те, що "маска стає розсадником інфекції через 3 години після початку носіння, тому що вона швидко зволожується". У той же час "респіратори хороші тим, що їх форма дозволяє не відразу їх замочити, а крім того, там дрібніше пори".

Онлайн-карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікарі прокоментували відео про спосіб захиститися від коронавірусу за допомогою маски, жіночої прокладки і прополісу.

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