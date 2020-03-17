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17 березня • оновлено в 04:46
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Краще, ніж маска: названо спосіб захисту від коронавірусу

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Сімейна лікарка Рита Гофман розповіла, що в ситуації пандемії коронавірусу COVID-19 одноразова медична маска менш ефективна, ніж респіратор.

"Маски треба надягати на хворих людей, а здоровим людям, якщо вони реально хочуть захищатися, треба використовувати респіратори, які продаються в звичайних будівельних магазинах", – сказала вона OBOZREVATEL.

За словами медика, "маски недостатньо добре захищають, але вони, принаймні, захистять від крапель мокротиння".

Респіратор, ілюстрація

Респіратор, ілюстрація

Вона попередила про те, що "маска стає розсадником інфекції через 3 години після початку носіння, тому що вона швидко зволожується". У той же час "респіратори хороші тим, що їх форма дозволяє не відразу їх замочити, а крім того, там дрібніше пори".

Онлайн-карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікарі прокоментували відео про спосіб захиститися від коронавірусу за допомогою маски, жіночої прокладки і прополісу.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Ексклюзив
Особа
Рита Гофман
Місце
Україна
Тег
вірус
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