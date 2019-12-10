"Захисник російського Севастополя": в мережі згадали антиукраїнські заяви Лужкова

Колишній мер Москви і друг російського президента Володимира Путіна Юрій Лужков, який, помер 10 грудня після операції на серці, був головним захисником так званої "ідеї Російського Севастополя" в 1990-2000-них роках.

Зокрема, на урочистому прийомі, присвяченому Дню Військово-морського флоту РФ 22 червня 2010 року, незважаючи на прохання українських дипломатів не робити недружніх заяв, Лужков в черговий раз закликав Росію зберегти за собою Крим і Севастополь та нікому їх не віддавати.

"Нам ні в якому разі не можна залишати ні Севастополь, ні Крим. Ця позиція постійна. На всі інсинуації ми відповідаємо: Севастополь - це російське місто, це військово-морська база Росії, яка забезпечує геостратегічний баланс на півдні Росії. А його втрата - це втрата півдня Росії", - передає його слова від 22 липня 2010 року ТСН.

Юрій Лужков

Нагадаємо, колишній мер Москви Юрій Лужков помер на 84-му році життя. За даними ЗМІ, він помер після операції на серці. Пізніше стало відомо, що операцію проводили в німецькому Мюнхені.

Як писав OBOZREVATEL, в Москві в суботу, 7 грудня, знайшли мертвим заступника командира російського Президентського полку Романа Лотвінов.

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