Загинув кожен п'ятий: опубліковані красномовні фото України у Другій світовій

З нагоди 75-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні в мережі показали фото тих страшних часів.

У війні, яка тривала шість років, загинув кожен п'ятий українець. До її початку призвів напад німецьких військ 1 вересня 1939 року, пише 24 Канал (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

А вже 22 червня Німеччина без оголошення війни напала на СРСР.

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Бойові дії за Севастополь між німецько-румунськими та радянськими військами тривали с 2 листопада 1941 року по 3 липня 1942 року. Війну в Криму називають радянсько-німецької війною в мініатюрі. Червона армія зазнала розгрому на півострові, а евакуюватися дозволялося тільки вищим чинам і партійним архівів. Рядові солдати потрапили в полон.

memory.gov.ua

Під час битви під Уманню в полон потрапили шоста і 12-та радянські армії. У 1941 році полонених солдатів відправили в "шталаг №349", так називали німці в своїх документах Уманську Яму. Це був один з перших нацистських концентраційних таборів на території України.

В Уманському таборі перебувало від 50 тисяч до 70 тисяч військовополонених, за різними даними.

memory.gov.ua

memory.gov.ua

Брандербузькій батальйон з 330 військових батальйону "Нахтігаль", через 8 днів після початку війни на території України, увійшов до Львова. Батальйон захопив стратегічні пункти в центрі міста.

memory.gov.ua

memory.gov.ua

Харківська операція або Друга харківська битва відбулася з 12 по 29 травня 1942 року. Операція закінчилася невдало, більше 170 тисяч солдатів були вбиті, пропали безвісти або захоплені в полон.

memory.gov.ua

В ході Другої світової війни українці воювали в складі десятків армій і загонів. Серед них і Українська повстанська армія, воювала за незалежність України.

УПА не досягла поставленої мети, але надихнула українців на продовження боротьби за незалежність.

memory.gov.ua

memory.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, 9 травня в Україні відзначили День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято, яке було встановлене в 2015 році в результаті прийняття закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

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