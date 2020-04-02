Зафіксовано другий випадок коронавірусу в лавах ЗСУ

Збройні сили України зафіксували в своїх рядах другий випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Як повідомив Генштаб ЗСУ ввечері 2 квітня, тести дали позитивний результат у військовослужбовця Київського гарнізону, який з 23 березня перебував на самоізоляції після контакту з інфікованим.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Зараз стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби", – йдеться у повідомленні.

Двох бійців, які контактували з ним під час виконання службових обов'язків, відправили на самоізоляцію.

Напередодні COVID-19 виявили також у лікаря Хмельницького військового госпіталю. Співробітник ЗСУ з кінця березня також перебував на лікуванні.

Коронавірус дістався до ЗСУ

Як писав OBOZREVATEL, станом на четвер, 2 квітня, в Україні офіційно підтверджено 804 випадки інфікування коронавірусом COVID-19. З них – 20 летальних, 13 осіб одужали.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram