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2 квітня • оновлено в 20:35
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Зафіксовано другий випадок коронавірусу в лавах ЗСУ

1.9т
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Збройні сили України зафіксували в своїх рядах другий випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Як повідомив Генштаб ЗСУ ввечері 2 квітня, тести дали позитивний результат у військовослужбовця Київського гарнізону, який з 23 березня перебував на самоізоляції після контакту з інфікованим.

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"Зараз стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби", – йдеться у повідомленні.

Двох бійців, які контактували з ним під час виконання службових обов'язків, відправили на самоізоляцію.

Напередодні COVID-19 виявили також у лікаря Хмельницького військового госпіталю. Співробітник ЗСУ з кінця березня також перебував на лікуванні.

Коронавірус дістався до ЗСУ

Коронавірус дістався до ЗСУ

Як писав OBOZREVATEL, станом на четвер, 2 квітня, в Україні офіційно підтверджено 804 випадки інфікування коронавірусом COVID-19. З них – 20 летальних, 13 осіб одужали.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Генеральний штаб ЗСУ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Щас побегут по щелям ВСУшные алкаши.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А там где один там уже и сотня.Ну что кастрюляголовые обезьяны ВСУфсё.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
понеслося...
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

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