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"Задрали, це треш!" Жителі Криму збунтувалися проти окупантів через нову НП

1.4т Читати матеріал російською

У місті Армянськ в анексованому Криму, яке в 2018 році остраждало від хімічної атаки з заводу "Кримський титан", трапилася нова НП – жителі залишилися без води.

Підтверджуючі скріншоти з місцевого пабліка опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Так, один із користувачів поскаржився в мережі, що на вулиці Сімферопольській відключили водопостачання: "Що знову з водою? Капець!"

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"Задрали, це треш!" Жителі Криму збунтувалися проти окупантів через нову НП

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Кримчани долучилися до обговорення, обурившись діями комунальників.

"Хоч би писали, що воду відключать, люди б запаслися, а то в ничку відрубають", "Задрали! Спека, ні посуд помити, ні попрати – треш!", "Уже другий день немає, вночі іржава тече", – написали в коментарях.

Армянськ

Армянськ

Сегодня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Армянська поскаржилися на погане самопочуття через катастрофічну екологічну обстановку в місті.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму Армянск
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