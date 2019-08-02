"Задрали, це треш!" Жителі Криму збунтувалися проти окупантів через нову НП

У місті Армянськ в анексованому Криму, яке в 2018 році остраждало від хімічної атаки з заводу "Кримський титан", трапилася нова НП – жителі залишилися без води.

Підтверджуючі скріншоти з місцевого пабліка опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Так, один із користувачів поскаржився в мережі, що на вулиці Сімферопольській відключили водопостачання: "Що знову з водою? Капець!"

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Кримчани долучилися до обговорення, обурившись діями комунальників.

"Хоч би писали, що воду відключать, люди б запаслися, а то в ничку відрубають", "Задрали! Спека, ні посуд помити, ні попрати – треш!", "Уже другий день немає, вночі іржава тече", – написали в коментарях.

Армянськ Сегодня

Армянськ

Води як не було, так і немає pic.twitter.com/4cvxsTMpj0 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Армянська поскаржилися на погане самопочуття через катастрофічну екологічну обстановку в місті.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram