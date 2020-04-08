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8 квітня • оновлено в 22:07
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За ліки платила сама, а тест запізнився: OBOZREVATEL дізнався історію померлої від коронавірусу військової

28.6т
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Військовослужбовиці, яка днями померла від коронавірусу на Івано-Франківщині, лікарі вчасно не провели тест, а ліки для неї оплачувала родина і допомагали колеги.

У жінки залишилися двоє дітей і старенька мати, якій потрібен догляд. OBOZREVATEL вдалося з'ясувати ім'я померлої і подробиці цієї історії. Заразитися жінка могла від односельчан, які повернулися із заробітків, так як у цьому районі більшість їздить заробляти гроші в Європу.

За ліки платила сама, а тест запізнився: історія померлої від коронавірусу військової

Колаж

Ліки шукали і оплачували самі

43-річна Ірина Гончарова працювала у військовій частині в смт Делятин на Івано-Франківщині. Вона обслуговувала котельню військового містечка.

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Як нам розповів Олег Леонідович, начальник котельні, ще 21 березня Ірина відчула себе погано. "Вона повідомила, як годиться, про своє самопочуття, а 23 вже вийшла на лікарняний, була під наглядом сімейного лікаря. І тільки 26 березня її відправили до Надвірнянської центральної лікарні, там вона опинилася в реанімації", – розповідає керівник.

Військова частина в смт Делятин

Військова частина в смт Делятин

Вікна

За його словами, всі ліки Ірина та її чоловік, теж військовий, Валерій Гончаров оплачували самі. "Коли ми дізналися про це, теж підключилися з допомогою. Однак ліки доводилося шукати по всій області, їх просто не було", – каже Олег Леонідович.

Попри те, що Ірина поступила в лікарню ще 26 березня, тест на коронавірус їй провели незадовго до смерті. "Рано-вранці 6 квітня вона померла, а тільки о 10-й ранку прийшли результати, які підтвердили коронавірус", – обурюється керівник.

Не встигають робити тести

Ірина з двома дітьми (1999 і 2003 р.н.), чоловіком і 80-річною мамою жила у квартирі у військовому містечку. Вона працювала і доглядала літню маму, у якої проблеми зі слухом. Чоловік служить в іншому гарнізоні і додому приїздив раз на місяць.

Військова частина в смт Делятин

Військова частина в смт Делятин

Галка

Зараз уся сім'я перебуває під наглядом лікарів. Їм щодня вимірюють температуру і стежать, чи не з'явилися ще симптоми. Поки у них все гаразд.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної адміністрації Володимир Чемний каже, що можливо результати тесту просто запізнилися через зайнятість лабораторії.

"У нас сьогодні черга на аналіз у лабораторії 280 осіб. А в день лабораторія може провести лише 30-40 тестів. Можливо, матеріал у неї взяли вчасно, але самі результати прийшли пізно", – каже Чемний.

Коронавірус

Коронавірус

Чиновник запевняє, що в будь-якому разі Ірину мали лікувати так, як лікують людей із підозрою на коронавірус.

Що стосується оплати ліків пацієнткою, то Чемний не зміг відповісти.

"За нашими даними всі реанімації лікарень, де лікують від коронавірусу, забезпечені всіма ліками, які входять у пакет лікування", – каже заступник директора Департаменту охорони здоров'я області.

Саме в Надвірнянському районі зараз найбільше інфікованих COVID-19. Це гірський район, де значна частина жителів їздить на заробітки в Європу. "Зараз вони почали повертатися і заражають односельців", – каже Чемний.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна
Теги
вірус інфекція військові
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К. Алла
К. Алла
"Семейный врач" это кто такой? Терапевт?
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
все что нужно знать о том,как госсударство заботится о своих гражданах,вот и весь тоталитаризм,если что..
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Марина, а проверить фотку слабО? я с первого взгляда узнал центр и городскую ратушу в Коломые- никакой это не Делятин. Я не раз был в обоих этих городе и посёлке.
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