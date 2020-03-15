Які є тести на коронавірус в Україні і де їх взяти: інструкція

Виявити наявність коронавірусу COVID-19 в організмі людини можна за допомогою експрес-тестів і ПЛР-дослідження.

Про те, які з них є в нашій країні і як вони працюють, розповів в інтерв'ю "Бабелю" виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я в Міністерстві охорони здоров'я Ігор Кузін. За його словами, для експрес-тесту потрібна кров із пальця і десять хвилин на визначення, чи є в організмі антитіла до вірусу.

"Але вони з'являються тільки на 5-7 день після зараження. Якщо експрес-тест підтвердить коронавірус, діагноз обов'язково перевірятимуть ще раз за допомогою ПЛР-дослідження. Для цього у пацієнта візьмуть мазок і відправлять його до спеціальної лабораторії. Результат буде на наступний день", – пояснив фахівець.

Коронавірусу в організмі можна виявити за допомогою експрес-тестів і ПЛР-дослідження

Однак експрес-тести поки є тільки в Києві. Міська влада закупили їх 10 березня і передала в сім лікарень столиці. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, поки в наявності є 1,2 тисячі таких тестів, але незабаром їх має бути до 5000. Зазначимо, що найближчим часом експрес-тести повинні закупити й інші регіони.

Де є експрес-тести на коронавірус в Києві:

Олександрівська клінічна лікарня

Міська клінічна лікарня №4

Міська клінічна лікарня №9

Київська міська дитяча клінічна лікарня №1

Київська міська дитяча клінічна лікарня №2

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня

Пологовий будинок №4

Також варто додати, що тест-системи для ПЛР-досліджень є в Україні ще з кінця лютого. Саме з їхньою допомогою перевіряли людей у Нових Санжарах та інших ймовірних хворих. Нині тест-систем вистачить, щоб перевірити дві тисячі пацієнтів. Але вже наступного тижня має приїхати нова партія від ВООЗ. Передбачається, що тоді реагентів вистачить на 25-30 тисяч осіб.

"Поки ПЛР-дослідження роблять тільки в Києві, найближчим часом підключаться Одеса і Дніпро. Протягом наступних двох тижнів тест-системи завезуть і в інші регіони, в пріоритеті – прикордонні області", – розповів Кузін.

Експрес-тести поки є тільки в Києві

За його словами, тестів на коронавірус вистачить, тому українцям не варто панікувати. Водночас Центр громадського здоров'я гарантує справжність тільки тих тестів, які проводять в державних лікарнях. Інформації про те, чи роблять подібні тести в приватних клініках, у них немає.

"Замовляти тести на коронавірус на неперевірених сайтах – погана ідея, тому що гарантій вам ніхто не дасть. Зараз сертифікацію пройшов тільки один виробник – BIOEASY. Саме їхні тести замовляла КМДА", – підсумував Кузін.

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