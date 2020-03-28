Як в Італії та Іспанії: в Україні лікарям хочуть дозволити лікувати від коронавірусу новими ліками

Депутати Верховної Ради України на позачерговому пленарному засіданні хочуть розглянути законопроєкт, який дозволить українським лікарям у боротьбі з коронавірусом COVID-19 використовувати ліки, не призначені для лікування грипу.

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Як заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, головним аргументом для цього є те, що вони показали свою ефективність у протидії COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рада хоче дозволити лікарям використовувати проти коронавірусу нові ліки

"Один із законопроектів стосується так званих ліків off label. Ми багато читаємо про це в медіа: в Італії, Іспанії та інших країнах застосовуються ліки, які не повинні були б застосовуватися проти грипу, але вони дають позитивний результат (у боротьбі з коронавірусом - ред.). Тому ми хочемо дати можливість українським медикам використовувати ці препарати, якщо пацієнт або його рідні не проти", – заявила Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі пацієнт заплатив 25 тис грн за два дні лікування від коронавірусу, попри обіцянки влади, що лікування COVID-19 в Україні буде безоплатним.

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