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28 березня • оновлено в 23:23
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Як в Італії та Іспанії: в Україні лікарям хочуть дозволити лікувати від коронавірусу новими ліками

2.2т
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Депутати Верховної Ради України на позачерговому пленарному засіданні хочуть розглянути законопроєкт, який дозволить українським лікарям у боротьбі з коронавірусом COVID-19 використовувати ліки, не призначені для лікування грипу.

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Як заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, головним аргументом для цього є те, що вони показали свою ефективність у протидії COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рада хоче дозволити лікарям використовувати проти коронавірусу нові ліки

Рада хоче дозволити лікарям використовувати проти коронавірусу нові ліки

"Один із законопроектів стосується так званих ліків off label. Ми багато читаємо про це в медіа: в Італії, Іспанії та інших країнах застосовуються ліки, які не повинні були б застосовуватися проти грипу, але вони дають позитивний результат (у боротьбі з коронавірусом - ред.). Тому ми хочемо дати можливість українським медикам використовувати ці препарати, якщо пацієнт або його рідні не проти", – заявила Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі пацієнт заплатив 25 тис грн за два дні лікування від коронавірусу, попри обіцянки влади, що лікування COVID-19 в Україні буде безоплатним.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Livesey David
Livesey David
Это ягелем и свиным навозом?
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Иванова Елена
Иванова Елена
Livesey David, не выдавай свои секреты!! у вас еще все впереди))
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