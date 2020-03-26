Як убезпечити себе при доставці додому під час карантину: важливі поради

Під час карантину через коронавірус українці стали робити більше замовлень з доставкою додому.
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Експерт з безпеки, генеральний директор холдингу охоронних підприємств "Шериф" Дмитро Стрижов розповів УНІАН, яких заходів слід дотримуватися, приймаючи таке замовлення.
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"Статистика стверджує, що до 70% крадіжок відбувається або за наводкою, або за підказкою тих, хто знає, де лежить цінне... Не можна сказати, що "така-то служба доставки" є навідником. Навідниками є люди", – зазначив він.
За словами Стрижова, завдання кожного – мінімізувати відвідування свого житла сторонніми людьми.
"Замовивши доставку, завжди краще вийти за двері або навіть спуститися в під'їзд. Щоб сторонні особи не знали, де ви живете. Це додаткова профілактика безпеки", – порадив експерт.
Як писав OBOZREVATEL, враховуючи поширення коронавірусу, доставка їжі додому стрімко набрала популярність. Фактично в Китаї це було єдине, що працювало під час ізоляції міста Ухань.
Ми вивчили досвід іспанських ресторанів і служб доставки і підготували ідеї, які дозволяють безпечно готувати і доставляти їжу.
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