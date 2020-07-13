Як правильно носити медичну маску: головні поради

У мережі поширюється багато суперечливої інформації про правила носіння маски. Ілюстративне фото / Pixabay

На тлі карантину, введеного в Україні через пандемію коронавірусу, звучать різні думки про те, як правильно слід носити медичну маску.

OBOZREVATEL спеціально для своїх читачів вирішив прояснити ситуацію.

Якою стороною носити одноразову маску

Так, ще 2018 року у Facebook став вірусним пост про те, якою стороною правильно носити одноразову маску. Автор його стверджувала, що білою стороною до обличчя маску потрібно вдягати, якщо людина не хоче заразити оточуючих, а кольоровою, – якщо не хоче заразитися сама.

Пост, автор якого вважає, що білою стороною до обличчя маску потрібно вдягати, якщо людина не хоче заразити оточуючих, а кольоровою, – якщо не хоче заразитися сама (скріншот)

У цілому, особливої ролі не грає те, яким боком вдягнуто медичну маску. В обох випадках вона однаково ефективно захищає її власника та оточуючих.

Одноразову маску можна носити і кольоровою, і білою стороною до обличчя Ілюстративне фото / Pixabay

Як не можна носити маску: головні правила

Маска має надійно кріпитися до обличчя, щільно прикриваючи рот і ніс, не залишаючи зазорів.

Не можна носити маску, залишаючи відкритим ніс: це гарантований спосіб заразитися.

Зовнішньої сторони маски слід якомога рідше торкатися чистими руками. Якщо все ж довелося це зробити, потрібно одразу вимити руки з милом або обробити антисептиком.

При цьому чистими руками потрібно надягати чисту стерильну маску.

Якщо маска стала вологою, потрібно замінити її на нову стерильну.

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