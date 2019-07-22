Як не посваритися через вибори в Україні: психолог дав пораду

Вибори в Україні часто призводять до побутових сварок. Деякі сім'ї через політичні розбіжності навіть опиняються на межі розлучення.

Про це розповів психолог і поліграфолог Дмитро Попов в ефірі ObozTV. Він дав кілька порад, як уникнути політичних конфліктів в близьких стосунках.

"Політика дуже сильно розділяє людей в Україні. Чому таке відбувається? Дуже просто: вибори в Україні – це питання не раціональне, а емоційне", – пояснив психолог.

Як приклад Попов навів випадок зі своєї практики, коли президентські вибори мало не зруйнували молоду сім'ю.

"Я довгий час працював з сім'єю, яка була на межі розлучення. Він айтішник, вона – економіст. Дитині 3 роки. До 30 років обидва. Відпрацював питання, вони залишилися разом. Все нормально.... Тут приходять президентські вибори. Він за Зеленського, вона – за Порошенко. І знову розлучення", – поділився він.

На щастя, зазначив фахівець, завдяки своєчасному втручанню сім'ю вдалося зберегти.

"Важливо погасити емоційний фон і показати, що сім'я буде і за Зеленського, і за Порошенка, – порадив Попов. – Вона буде за будь-кого. Сім'я – окремо взята ланка суспільства. Сім'я – це фундамент".

Вибори в Україні – питання не раціональне, а емоційне globalnewznetwork.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Явка виявилася рекордно низькою – проголосувати прийшли лише 49,84% виборців.

Згідно з першими результатами підрахунку голосів, до нового складу Верховної Ради проходять такі політичні сили, як "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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