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29 березня • оновлено в 02:29
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Як дотримуватися безпечної дистанції в чергах під час карантину: практичні поради

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Медики вважають, що соціальна дистанція є одним з найважливіших елементів захисту від коронавірусу.

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З кожним днем все більше магазинів, аптек і банківських виділень пускають всередину тільки по кілька людей. Решта змушені стояти в черзі, зберігаючи дистанцію в два метри (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Як дотримуватися безпечної дистанції в чергах під час карантину: практичні поради

pixabay.com

"Відстань зменшує ризики. Чим ближче ти стаєш до людини, чим більша ймовірність, що ти вдихнеш достатню дозу, щоб заразитися. Відповідно два метри – це мінімальна відстань для того, щоб цей ризик зробити досить низьким", – заявив інфекціоніст Вадим Арістов.

Деякі виявляють винахідливість. Так, італієць прийшов до супермаркету в саморобній конструкції у вигляді кола, яка не підпускала до нього людей ближче ніж на метр.

Житель Китаю заради власної безпеки одягнув костюм з пишною спідницею. А у Львові чоловік прийшов до супермаркету в саморобному поліетиленовому куполі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ввели ще більш жорсткі обмеження через коронавірус для продуктових магазинів і тих закладів громадського харчування, які залишилися працювати, організувавши самовинос або доставку.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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