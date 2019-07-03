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"Як бути з українською класикою?" Мовознавець оцінив законопроект про заборону матюків

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Законопроект "Про протидію лихослів'ю", відомий як "закон про дематюкацію", повинен боротися з російськими матюками, а не класичною українською лайкою.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV мовознавець Олександр Авраменко. За його словами, лайка "завжди була, є і буде, оскільки через табуйовані слова, нецензурну лексику людина викидає свої негативні емоції".

Коментуючи можливі обмежувальні заходи, Авраменко зазначив: "А як тоді бути з "Енеїдою" Котляревського, в якій дуже багато лайливих слів? З "Кайдашевою сім'єю"? Серед лайливих слів українських не так багато, але вони є. Вони більше пов'язані з ректальної зоною або використовуються слова "свиня", "дідько" або "чорт". Наприклад, "дідька лісого" – це класична українська лайка. Складно сказати, чи треба людей карати за таки слова".

"Котляревський, наприклад, "свиняче рило" використовує. Рило – грубе слово, але треба розрізняти, де матюки, а де "смачна українська лайка", – додав мовознавець.

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За його словами, "люту" нецензурну лайку українці запозичили у Росії, а росіяни в свою чергу – з тюркських мов.

"Вона більше стосується статевих органів або статевого акту. Думаю, (в законопроекті) йдеться в першу чергу про матюки, хоча іноді дуже складно визначити межу", – зазначив експерт.

При цьому Авраменко висловив думку, що за матюки в публічних виступах і в ЗМІ "однозначно треба карати людей копійкою".

"Як бути з українською класикою?" Мовознавець оцінив законопроект про заборону матюків

rbc.ua

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Ольга БогомолецьОлександр Авраменко
Місце
Україна
Теги
Дематюкація мовиукраїнська мова
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Федотов Владимир
Федотов Владимир
Кугуты. Мать вашу так, раз так и так, чтоб на хую вертелись.
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