Втеча "гаранта": як Віктор Янукович зник з України

Експрезидент України Віктор Федорович Янукович втік з країни шість років тому, 22 лютого 2014 року. Сьогодні він засуджений за державну зраду, проходить у якості підозрюваного по ряду інших справ і переховується в Росії від тюремного ув'язнення.

Верховна Рада визнала цю втечу самоусуненням від влади, а сам "гарант Конституції" виправдовувався тим, що нібито намагався врятувати власне життя. Яким чином Януковичу вдалося сховатися від правосуддя – в матеріалі OBOZREVATEL.

Підготовка втечі "гаранта"

Свою втечу Віктор Янукович почав готувати ще 19 лютого 2014 року – відразу ж після того, як в ЗМІ з'явилися перші повідомлення про вбитих в центрі Києва активістів Євромайдану. Відео з камер спостереження в президентській резиденції в Межигір'ї показує, що майно експрезидента вивозилося з 19 по 21 лютого включно.

Кадри з камер спостереження в Межигір'ї - 19.02.2014 скріншот відео

Кадри з камер спостереження в Межигір'ї - 19.02.2014 скріншот відео

21 лютого Віктор Янукович і лідери політичної опозиції – Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок, підписали угоду про врегулювання кризи. Документ, закріплений підписами європейських дипломатів, передбачав відновлення дії Конституції в редакції 2004 року, створення коаліції і уряду національної єдності, проведення до грудня 2014 дострокових президентських виборів і об'єктивне розслідування антизаконних дій правоохоронців проти учасників Євромайдану. Але вже підписуючи цей документ, Янукович планував втекти з країни.

Як Янукович втік з Києва

Ввечері 21 лютого зі сцени Майдану виступив сотник Самооборони Володимир Парасюк. Він заявив, що революціонерів не влаштовують домовленості з президентом і якщо опозиціонери не вимагатимуть відставки Януковича, активісти підуть на новий штурм урядового кварталу.

Незабаром після цього Віктор Янукович, поспішно зібравши залишки речей, покинув свою резиденцію під Києвом. В ніч з 21 на 22 лютого він прибув до Харкова, де дав своє останнє на території України інтерв'ю.

Експрезидент заявив, що не збирається залишати Україну. Але при цьому, уточнив Янукович, він не планує повертатися до Києва, а буде "рухатися по південному сході країни".

Втеча до Криму

Вже у другій половині дня 22 лютого Янукович вилетів з Харкова до Донецька. Там він намагався перетнути кордон з Росією, але його не випустили українські прикордонники.

Тоді кортеж президента-втікача виїхав в Запорізьку область. Під Бердянськом Янукович пересів в гвинтокрил, на якому, з зупинкою в російському місті Анапа, він добрався до Криму.

Втеча Віктора Януковича в Росію

На півострові "гарант" ненадовго зупинився в Ялті, звідки пізно ввечері 23 лютого виїхав до Севастополя. Там він влаштувався в одній з військових частин Чорноморського флоту РФ. Перебуваючи на території цієї частини Янукович написав заяву про відмову від державної охорони, після чого на борту російського військового корабля втік на територію Росії.

Схема втечі Віктора Януковича ГромадськеТБ

Суди над Януковичем і вирок експрезиденту

Незабаром після втечі Віктора Януковича, в Україні проти нього порушили ряд кримінальних справ. Зокрема, експрезидента підозрюють у державній зраді, організації організованого злочинного угруповання, причетності до масових смертей активістів Революції Гідності, незаконному заволодінні резиденцією в Межигір'ї і земельними ділянками в Сухолуччі та отриманні великих хабарів під виглядом авторських винагород.

Один вирок Віктору Януковичу вже було винесено – 24 січня 2018 року Оболонський суд міста Київ визнав його винним у державній зраді і засудив до 13 років тюремного ув'язнення.

Де Віктор Янукович зараз

Після втечі експрезидент кілька разів з'являвся в інформаційному просторі – записував відео-звернення і давав прес-конференції. Запам'ятався українцям цитатою "Астанавітєсь" і зламаною на прес-конференції ручкою.

Всі ці роки Віктор Янукович ймовірно живе в російському Ростові. Офіційно він зареєстрований за адресою: місто Ростов-на-Дону, вул. Єременко 81, корпус В. Фактичне місцезнаходження екс-президента невідоме.

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 лютого 2020 року Віктор Янукович написав звернення, в якому звинуватив учасників Революції Гідності в тому, що вони нібито почали війну на Донбасі і висловив надію, що президент Володимир Зеленський зможе "об'єднати країну".

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