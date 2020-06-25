Восени коронавірус накладеться на грип: епідеміологиня попередила про небезпеку

Друга хвиля коронавірусу, яка очікується восени, буде ускладнена іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, зокрема грипом.

"Небезпека восени полягає в тому, що буде з'єднання декількох респіраторних інфекцій. Розпочнеться грип, почнуться інші гострі вірусні інфекції. На це може накластися і циркуляція коронавірусу", – попередила в ефірі телеканалу Obozrevatel TV лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

Медичка припустила, що в країні може знадобитися більш потужна госпітальна база. "Нам потрібно буде госпіталізувати не тільки хворих на COVID-19, але і хворих на грип та інші гострі респіраторні інфекції".

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Разом з тим вона зауважила, що санітарні заходи, що застосовуються проти поширення коронавірусу, можуть допомогти і у випадку з сезонними гострими респіраторними інфекціми. "Якщо ми будемо робити все, що повинні робити, щоб не інфікуватися коронавірусом, то саме це допоможе нам не інфікуватися від інших респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі і від грипу", – сказала лікарка.

Вона також порекомендувала вакцинуватися від грипу, коли нові вакцини будуть доступні. В першу чергу, це необхідно зробити людям з групи ризику, підкреслила медичка.

Як писав OBOZREVATEL, фахівець з математичного моделювання інфекційних захворювань Майк Тілдеслі з Уорікського університету (Великобританія) озвучив прогноз, згідно з яким друга хвиля пандемії COVID-19 в разі істотного масового ослаблення карантину може розпочатися вже наприкінці серпня або на початку вересня поточного року.