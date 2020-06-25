Восени коронавірус накладеться на грип: епідеміологиня попередила про небезпеку
Друга хвиля коронавірусу восени буде супроводжуватися іншими гострими респіраторними інфекціями
Грип накладеться на коронавірус, що створить додаткове навантаження на медичну систему
У цій ситуації рекомендується вакцинація від грипу
Епідеміологиня попередила про небезпеку другої хвилі коронавірусу
Друга хвиля коронавірусу, яка очікується восени, буде ускладнена іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, зокрема грипом.
"Небезпека восени полягає в тому, що буде з'єднання декількох респіраторних інфекцій. Розпочнеться грип, почнуться інші гострі вірусні інфекції. На це може накластися і циркуляція коронавірусу", – попередила в ефірі телеканалу Obozrevatel TV лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.
Медичка припустила, що в країні може знадобитися більш потужна госпітальна база. "Нам потрібно буде госпіталізувати не тільки хворих на COVID-19, але і хворих на грип та інші гострі респіраторні інфекції".
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Разом з тим вона зауважила, що санітарні заходи, що застосовуються проти поширення коронавірусу, можуть допомогти і у випадку з сезонними гострими респіраторними інфекціми. "Якщо ми будемо робити все, що повинні робити, щоб не інфікуватися коронавірусом, то саме це допоможе нам не інфікуватися від інших респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі і від грипу", – сказала лікарка.
Вона також порекомендувала вакцинуватися від грипу, коли нові вакцини будуть доступні. В першу чергу, це необхідно зробити людям з групи ризику, підкреслила медичка.
Як писав OBOZREVATEL, фахівець з математичного моделювання інфекційних захворювань Майк Тілдеслі з Уорікського університету (Великобританія) озвучив прогноз, згідно з яким друга хвиля пандемії COVID-19 в разі істотного масового ослаблення карантину може розпочатися вже наприкінці серпня або на початку вересня поточного року.