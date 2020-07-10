ВООЗ заявила про погіршення ситуації з COVID-19 у світі: "вірус не під контролем"

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що поширення пандемії коронавірусу "все ще прискорюється", і більшості країн поки не вдалося його контролювати.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Виступаючи на щотижневій інформаційній сесії Тедрос Аданом Гебрейесус сказав, що в агентстві охорони здоров'я ООН було зареєстровано більше 11,8 млн випадків коронавірусу, половина з яких – за останні шість тижнів, пише The Guardian.

Він сказав, що спалах оголив глобальну і національну нерівність як в системах охорони здоров'я, так і в більш широких верствах суспільства, і що його вплив мав "невиправдані успіхи", раніше досягнуті в боротьбі з хворобами.

"Часто кажуть, що хвороба не знає кордонів. Вона не дбає про наші політичні розбіжності і ігнорує відмінності, які ми проводимо між здоров'ям і економікою, життями і засобами для існування. Пандемія COVID-19 зруйнувала їх всіх", – сказав глава ВООЗ.

За словами Гебрейесуса, вірус зруйнував системи охорони здоров'я в деяких з найбагатших країн світу, в той час як деякі країни, які зробили успішні заходи, мали скромні кошти.

"Але в більшій частині світу вірус не знаходиться під контролем. Стає гірше. В даний час в ВООЗ повідомляється про 11,8+ млн випадків COVID-19. Понад 544 000 життів були втрачені. Пандемія все ще прискорюється. Загальна кількість випадків подвоїлася за останні шість тижнів", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, відвідувачам парків розваг в Японії заборонили кричати при катанні на американських гірках, щоб допомогти запобігти поширенню коронавірусу.