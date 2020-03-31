"Люди не мають нічого!" Волонтерка забила на сполох через стан лікарів під час пандемії

У час пандемії коронавірусу українські лікарі виявилися незахищеними – їм не вистачає простих захисних костюмів, масок та антисептиків. Допомагають їм наразі волонтери.

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Про це в ефірі ObozTV розповіла волонтерка Наталія Юсупова. За її словами, до волонтерів звертається дуже багато людей. Деякі з них просять передати хоча б один захисний костюм (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Куди дивиться влада? Фактично, у людей немає нічого – ні масок, ні костюмів, ні антисептиків. Звернень дуже багато, в основному з регіонів. Люди просять не відправляти все в Київ, оскільки у районних міст і сіл немає взагалі нічого. У прифронтових зонах ситуація така сама", – зазначила волонтерка.

Вона порівняла ситуацію, що склалася нині із тим, як у 2014 році, на початку російсько-української війни, волонтерів звинувачували у тому, що вони нібито намагаються нажитися на війні.

"А коли країна потрапила в чергову біду, волонтери знову почали допомагати. І нам всеодно за кого ви голосували, за Зеленського чи за Порошенка, тому що допомога потрібна всім. Ми допоможемо медикам, а вони всі нам", – зауважила Юсупова.

Номер карти для допомоги:

5218 5722 2178 3579 Приват

5358 3853 2000 2464 Монобанк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юсупова звернулася до українців із закликом допомогти лікарям під час пандемії коронавірусу.

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