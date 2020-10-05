Волонтерка розповіла про критичну ситуацію з COVID-19 у лікарнях Одеси: немає навіть вати

Волонтерка Катерина Ножевнікова розповіла про критичну ситуацію з хворими на коронавірус пацієнтами в лікарнях Одеси.

Як написала вона у Facebook, у той час, коли влада міста на пресконференції розповідала, що лікарні забезпечені всім і місця є, волонтери намагалися госпіталізувати трьох пацієнтів, але відмовили всім.

"Паралельно нашого пацієнта перевели з 5-ї лікарні у відділення, де навіть немає постільної білизни. Паралельно пацієнтові виписують списки на медикаменти – від шприца і вати до антибіотика, і він доглядає за лежачим хворим у відділенні сам! Паралельно в п'ятій (третій) чекають ПЛР від 5-7 днів", – зазначила Ножевнікова.

Вона навела приклад дівчини, яка прийшла просити допомоги влаштувати свого дядька (пневмонія, діабет, ішемія) в будь-яку лікарню. Швидка його не взяла через відсутність місць, заявивши: "А ви ще не настільки важкий".

"Питання до департаменту охорони здоров'я. Ви реально думаєте, що всіх цих людей вам вдасться приховати? Сподіваюся, вас всіх віддадуть під суд за ваші дії", – підкреслила волонтерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через ігнорування карантинних обмежень відпочивальниками стався спалах коронавірусу.

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