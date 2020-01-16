Вода не змиває гріхи! ПЦУ розвінчала головний міф Водохреща

Православна церква України розвінчала міф про те, що купання в освяченій воді на Водохреще змивають гріхи і призводять до духовного очищення.

Як розповіли на офіційній сторінці ПЦУ в Facebook, дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – з забобонами.

"Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як стверджують дослідники, в українського народу воно не мало поширення", – відзначають в ПЦУ.

Фактрум

У церкві розповіли, що 19 січня за новим стилем Православна Церква урочисто відзначає одне з двунадесятих свят – Хрещення Господа Бога і Спасителя Ісуса Христа в річці Йордан.

"На свято Богоявлення здійснюється особливий Чин освячення води, яка зветься великою вгіасмою, що в перекладі з грецької означає святиня. Відповідно, і ставлення до такої води, як і до будь-якої іншої святині, має бути шанобливим", – написали на сторінці.

Відзначається, що українські етнографи не фіксували в минулих століттях масових хрещенських купань, тим більше в тому вигляді, як це відбувається зараз – часом зовсім без одягу, або з попереднім алкогольним "підігрівом" і гучними гуляннями після.

Фокус

"На Водохреща немає потреби просити священика "побризкати більше", адже немає поняття "розбавленої святості". Немає необхідності запасатися водою бідонами або каністрами - адже той, хто принесе на освячення навіть найбільшу банку, але разом з темними помислами і порожнім серцем, не отримає "більшої святості"".

У ПЦУ підкреслили, що церква не забороняє пірнати в зимову воду, це право і вибір для кожного. Головне - не перетворювати таке купання в якийсь магічний ритуал, привід до пияцтва, гордості або осудження ближнього – наприклад, того, хто таки вирішив зануритися в ополонку, щоб випробувати своє тіло.

Раніше OBOZREVATEL писав, що не можна робити в цей день і як відзначити Водохреще.

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