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17 січня • оновлено в 00:57
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Вода не змиває гріхи! ПЦУ розвінчала головний міф Водохреща

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Православна церква України розвінчала міф про те, що купання в освяченій воді на Водохреще змивають гріхи і призводять до духовного очищення.

Як розповіли на офіційній сторінці ПЦУ в Facebook, дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – з забобонами.

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Водохреще: що не можна робити в цей день і як відзначити

"Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як стверджують дослідники, в українського народу воно не мало поширення", – відзначають в ПЦУ.

Вода не змиває гріхи! ПЦУ розвінчала головний міф Водохреща

Фактрум

У церкві розповіли, що 19 січня за новим стилем Православна Церква урочисто відзначає одне з двунадесятих свят – Хрещення Господа Бога і Спасителя Ісуса Христа в річці Йордан.

"На свято Богоявлення здійснюється особливий Чин освячення води, яка зветься великою вгіасмою, що в перекладі з грецької означає святиня. Відповідно, і ставлення до такої води, як і до будь-якої іншої святині, має бути шанобливим", – написали на сторінці.

Відзначається, що українські етнографи не фіксували в минулих століттях масових хрещенських купань, тим більше в тому вигляді, як це відбувається зараз – часом зовсім без одягу, або з попереднім алкогольним "підігрівом" і гучними гуляннями після.

Вода не змиває гріхи! ПЦУ розвінчала головний міф Водохреща

Фокус

"На Водохреща немає потреби просити священика "побризкати більше", адже немає поняття "розбавленої святості". Немає необхідності запасатися водою бідонами або каністрами - адже той, хто принесе на освячення навіть найбільшу банку, але разом з темними помислами і порожнім серцем, не отримає "більшої святості"".

У ПЦУ підкреслили, що церква не забороняє пірнати в зимову воду, це право і вибір для кожного. Головне - не перетворювати таке купання в якийсь магічний ритуал, привід до пияцтва, гордості або осудження ближнього – наприклад, того, хто таки вирішив зануритися в ополонку, щоб випробувати своє тіло.

Раніше OBOZREVATEL писав, що не можна робити в цей день і як відзначити Водохреще.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Хрещення
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