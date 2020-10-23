Названо продукти, які сповнені вітамінами для підтримки імунітету

Щоб зміцнити імунітет, людині потрібно більше вітамінів, більшість з яких міститься у звичних для нас продуктах.

Які самі вітаміни потрібні нашому організму та де їх шукати, розповів "Укрінформ".

Вітаміни С і Е працюють в організмі як антиоксиданти, борються з інфекціями.

Крім цього, вітамін С нейтралізує вільні радикали та бере участь у виробленні колагену, необхідного для здоров'я кісток, зубів і кровоносних судин. Міститься у грейпфруті, ківі, гранаті, винограді, буряку, брюссельській капусті, червоному перці, імбирі, квашеній капусті, солоних помідорах, журавлині та брусниці.

Вітамін Е запобігає руйнуванню клітин під впливом вільних радикалів. Шукати його треба в авокадо, броколі, насінні соняшника, мигдалі, фундуку, арахісі, олії.

Вітамін D сприяє засвоєнню кальцію організмом, тобто зміцнює кісткову систему. Він міститься у шпинаті, білокачанній капусті, лососі, тунці, молоці, сирі, яловичій печінці, яєчних жовтках. Але найважливіший

природний шлях насичення вітаміном D – це сонячне світло, а саме ультрафіолет.

Вітамін А – натуральний антиоксидант, який допомагає боротись з раковими клітинами, стимулює вироблення білих кров'яних тілець та антитіл. Він також допомагає лейкоцитам ефективніше боротись з інфекціями. Є у моркві, солодкій картоплі, шпинаті, броколі, гарбузах.

Вітаміни групи В перетворюють їжу в енергію, посилюють захисні функції організму та зміцнюють імунітет. Для підтримки останнього особливо важливими є вітаміни В6, В1 і В2.

Вітамін B6 міститься в хурмі, винограді, бананах, фенхелі, м'ясі курки та індички, сирі, цілозернових злаках. Вітаміни В1 і В2 – в яйцях, молоці, яловичій печінці, гороху, квасолі, дріжджах, ростках пшениці, сирі, соєвій олії, свинині, імбирі, гранаті.

Вітамін F має антиалергічну дію, бере участь у синтезі жирів і метаболізмі холестерину. Міститься в риб’ячому жирі, оливковій олії, сухофруктах.

Вітамін К бере участь в процесі згортання крові, а також впливає на засвоюваність кальцію, тому необхідний для здоров'я кісток. Є в морській капусті, зеленому чаї, шпинаті, ріпчастій цибулі, сочевиці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що достатній рівень вітаміну D в організмі людини знижує ризик зараження і смерті від коронавірусу COVID-19. До такого висновку дійшли співробітники Медичної школи Бостонського університету, провівши аналіз крові більше ніж 200 пацієнтів із коронавірусом.