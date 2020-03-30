Результат до двох годин: до України завезли високоточні тести на коронавірус

До України з Сеула (Південна Корея) прибув літак зі 100 тисячами високоточних ПЛР-тестів SolGent для виявлення коронавірусу COVID-19.

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Поставила тести для потреб МОЗ компанія Caremille, повідомила прес-служба Офісу президента України.

Після проходження митних процедур з оформлення тест-системи доставлять до інфекційних лабораторій всіх областей, в яких є необхідні для зберігання умови.

"Набір тест-системи компанії SolGent містить всі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової реакції. Тому при його використанні немає необхідності в додаткових реагентах. Тестування триває від 105 до 120 хвилин", – відзначили в прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на придбання 100 тисяч тестів в Південній Кореї міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського в честь Покрова Пресвятої Богородиці направив понад 1,5 мільйона доларів.

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