"Випустили три ракети!" Бутусов вказав на жорстку неузгодженість у зведенні ООС. Фото

Штаб ООС вказав неправильні дані про те, яку зброю використовували бойовики при обстрілі на Донбасі 7 грудня.

Про це повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов в Facebook. За його словами штаб стверджував, що українські позиції були обстріляні з протитанкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.

Однак, бійці ВСУ, чиї позиції знаходяться під Авдіївкою, прислали йому фотографії фрагментів керованої ракети, яка вразила бліндаж (щоб подивитися, доскролльте докінця).

Терористи на Донбасі цензор

"Це 9М113" Конкурс ", це не гранатомет. І таких ракет противник випустив три. І міни були 82 мм, а 120 мм", – підкреслив Бутусов.

Він заявив, що адекватних дій з боку українських солдатів у відповідь на обстріли бойовиків не було через те, що інформування штабу ООС було неточним.

Бутусов додав, що ніхто з українських воїнів не постраждав, проте інформацію варто перевіряти для того, щоб українській армії довіряли.

Facebook \ Юрій Бутусов

Facebook \ Юрій Бутусов

Facebook \ Юрій Бутусов

Як писав OBOZREVATEL, 6 грудня бійці Збройних Сил України ліквідували на Донбасі двох терористів "Л / ДНР".

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