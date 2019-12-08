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8 грудня • оновлено в 16:00
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"Випустили три ракети!" Бутусов вказав на жорстку неузгодженість у зведенні ООС. Фото

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Штаб ООС вказав неправильні дані про те, яку зброю використовували бойовики при обстрілі на Донбасі 7 грудня.

Про це повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов в Facebook. За його словами штаб стверджував, що українські позиції були обстріляні з протитанкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.

Однак, бійці ВСУ, чиї позиції знаходяться під Авдіївкою, прислали йому фотографії фрагментів керованої ракети, яка вразила бліндаж (щоб подивитися, доскролльте докінця).

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

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"Це 9М113" Конкурс ", це не гранатомет. І таких ракет противник випустив три. І міни були 82 мм, а 120 мм", – підкреслив Бутусов.

Він заявив, що адекватних дій з боку українських солдатів у відповідь на обстріли бойовиків не було через те, що інформування штабу ООС було неточним.

Бутусов додав, що ніхто з українських воїнів не постраждав, проте інформацію варто перевіряти для того, щоб українській армії довіряли.

"Випустили три ракети!" Бутусов вказав на жорстку неузгодженість у зведенні ООС. Фото

Facebook \ Юрій Бутусов

"Випустили три ракети!" Бутусов вказав на жорстку неузгодженість у зведенні ООС. Фото

Facebook \ Юрій Бутусов

"Випустили три ракети!" Бутусов вказав на жорстку неузгодженість у зведенні ООС. Фото

Facebook \ Юрій Бутусов

Як писав OBOZREVATEL, 6 грудня бійці Збройних Сил України ліквідували на Донбасі двох терористів "Л / ДНР".

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
ООС
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семенов Александр
семенов Александр
Кроме того воины прислали с позиций фото обосранных шароваров ,кторые свидетельствуют о гэроизме одвичных лыцарив,и о том что Путен применил таки ядерное оружие против бухающих в блиндаже воинов света
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семенов Александр
семенов Александр
Перефразируя известную поговорку, "У бутусова - глаза велики"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
главное не Калибр и не Искандер, но все к этому идет...
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