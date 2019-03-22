"Випаде сніг!" Синоптик розповіла про погодний сюрприз в Україні

В Україні 23 березня місцями очікується сніг та сильний вітер.

У Києві опади не прогнозуються, написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Що завтра в Україні? Було б дивно, якби без сюрпризів. У східній частині України 23 березня випаде сніг! Є навіть ймовірність мокрого снігу на Запоріжжі і в Криму. Плюс – поривчастий вітер", – повідомила вона.

За її словами, на Лівобережжі буде хмарно, на решті території країни очікується суха сонячна погода.

В Україні 23 березня протягом дня очікується у середньому +6... +11. На Сході 3-7 градусів тепла, у західній частині +9... +14.

Ілюстрація

У Києві в суботу прогнозується суха і прохолодна погода, температура становитиме +7 градусів. 24 березня в столиці трохи потеплішає, проте пройде дощ.

"Мінлива погода навесні – це ознака руху, життя, гарантії того, що тепле літо обов'язково буде", – підсумувала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова розповіла, що в Україні очікується пізнє і коротке літо у 2019 році.

За її словами, метеорологічна осінь настане вже у кінці серпня.

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