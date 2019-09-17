"Він не втомився від війни": мережу підірвало відео розвідника ЗСУ без ноги

У мережі викликало фурор відео з українським розвідником, який, незважаючи на втрату ноги на фронті, продовжує службу на Донбасі.

Його опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Всього за дві години з моменту публікації ролик набрав 1,5 тис. лайків, сотню коментарів і близько 260 репостів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Розвідник ЗСУ Скріншот відео

"Нічого незвичайного. Просто розвідник, який втратив на передовій ногу, пристрілюється за допомогою свого протеза. Незважаючи на важке поранення, хлопець не покинув армію і просто зараз захищає нас з вами на передовій. Він не втомлюється від війни, тому що воює за перемогу", – йдеться в повідомленні до сильного відео.

Під ним українці висловили своє захоплення силою духу Героя і залишили безліч слів з вдячністю і підтримкою на його адресу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу підірвало фото снайпера Сил спеціальних операцій ЗСУ, який лежить з гвинтівкою, а з-під його берців видніються білі шкарпетки з єдинорогом.

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