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17 вересня • оновлено в 17:41
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/ Суспільство

"Він не втомився від війни": мережу підірвало відео розвідника ЗСУ без ноги

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У мережі викликало фурор відео з українським розвідником, який, незважаючи на втрату ноги на фронті, продовжує службу на Донбасі.

Його опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Всього за дві години з моменту публікації ролик набрав 1,5 тис. лайків, сотню коментарів і близько 260 репостів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Розвідник ЗСУ

Розвідник ЗСУ

Скріншот відео

"Нічого незвичайного. Просто розвідник, який втратив на передовій ногу, пристрілюється за допомогою свого протеза. Незважаючи на важке поранення, хлопець не покинув армію і просто зараз захищає нас з вами на передовій. Він не втомлюється від війни, тому що воює за перемогу", – йдеться в повідомленні до сильного відео.

Під ним українці висловили своє захоплення силою духу Героя і залишили безліч слів з вдячністю і підтримкою на його адресу.

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"Він не втомився від війни": мережу підірвало відео розвідника ЗСУ без ноги

"Він не втомився від війни": мережу підірвало відео розвідника ЗСУ без ноги

"Він не втомився від війни": мережу підірвало відео розвідника ЗСУ без ноги

"Він не втомився від війни": мережу підірвало відео розвідника ЗСУ без ноги

"Він не втомився від війни": мережу підірвало відео розвідника ЗСУ без ноги

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу підірвало фото снайпера Сил спеціальних операцій ЗСУ, який лежить з гвинтівкою, а з-під його берців видніються білі шкарпетки з єдинорогом.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України повернись живим
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А мяч с собой почему не взял,
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а кому это мудило теперь нужно??? Только на компост...
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CARGO 100
CARGO 100
А ведь можно и "Молот" в протез воткнуть и в атаку ...
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