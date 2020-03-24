Вийшов на вулицю – штраф 3000 євро або в'язниця: як Іспанія намагається врятуватися від коронавірусу. Ексклюзив

В Іспанії епідемія коронавірусу набирає обертів. За останні тижні захворіло понад 33 тисяч осіб. Великі міста обмежили пересування населення та ввели заборону на масові зібрання людей.

У країні діють жорсткі правила карантину – починаючи від штрафів у 3000 євро за прогулянку на вулиці і закінчуючи повноцінними термінами ув'язнення. Іспанці вважають, враховуючи загрозу страшної хвороби, що заходи більш ніж виправдані.

Що відбувається в охопленій коронавірусом країні, які заходи та обмеження запровадили в уряді, як штрафують рядових іспанців і як країна планує подолати кризу – OBOZREVATEL запитав в українця Артема Лазарєва, що останні кілька років живе на сході Іспанії.

Як прийшов коронавірус і чому так багато хворих

Вперше серйозні обмеження в Іспанії запровадили 14 березня. Саме в ці дні катастрофічно зросла кількість заражених і загиблих від хвороби, щодня збільшуючись практично вдвічі. Уряд при цьому з великими труднощами вирішив вводити карантин та обмежувати пересування.

Артем Лазарєв

Як розповідає Артем, який проживає у місті Мурсія, Кабінет міністрів країни не захотів закрити країну на початку березня, дотягнувши лише до середини місяця, коли кількість заражених зросла у рази. До того часу в країні вже були сотні людей, які повернулися з Китаю, Італії та інших заражених країн.

Їх не відправили на обсервацію, не перевірили на наявність перших симптомів захворювання, а просто відправили по домівках. Сусідня Італія ж, наприклад, ввела карантин ще у лютому.

Порожні вулиці

Пік поширення коронавірусу припав на столицю країни, Мадрид, звідки вже заражені іспанці роз'їхалися по всій території Піренеїв.

"Ви знаєте, в порівнянні з Україною, у нас тут медицина на високому рівні, але зі своїми проблемами. Одна з основних – нестача лікарів, адже багато хто виїхав працювати в інші країни ЄС. Перш за все в Німеччину, Францію, де зарплати вищі. Зараз же влада просить всіх, хто може і хоче, повернутися додому. І що іще скажу, місцеві намагаються морально і фізично допомагати лікарям, рятувальникам, військовим, адже основний удар припадає саме на них, і хворих серед цих професій теж вистачає", – наголосив Лазарєв.

Таку жахливу статистику можна пояснити відразу декількома причинами:

Іспанці молодого і середнього віку, які переносять вірус у легкій формі, заражають старше покоління;

Місцеві жителі дуже люблять проводити дозвілля в закладах, ресторанах, на ярмарках і масових акціях. Обмежувальні заходи були ухвалені з запізненням, люди без проблем контактували одне з одним, заражали сусідів і близьких;

Як зазначено вище, заражаються медики, рятувальники та поліцейські. З огляду на те, що інкубаційний період хвороби 14 днів і симптоми проявляються не відразу, вони встигають передати коронавірус іншим людей.

Що відбувається зараз і як країна живе в карантині

Як і в багатьох країнах на карантині, працюють лише магазини та аптеки. Вулиці великих міст спорожніли, їх патрулюють військові. Для багатьох жителів країни така форма життя дуже важка, бо місцеві звикли щодня проводити своє дозвілля в барах, ресторанах і парках. Щоб іспанці не порушували правила карантину, влада розробила систему фінансових покарань.

"Тебе можуть оштрафувати просто на вулиці, суми пристойні – від 60 євро до 3-х тисяч. Якщо ти регулярно порушуєш, то поліція взагалі має право тебе забрати до відділку і посадити на 1 рік. Звісно, ти завжди маєш право подати апеляцію і спробувати щось довести, надавши чек із супермаркету або сам товар, але проблем у тебе від цього менше не буде", – пояснює Артем.

Деякі люди ходять до магазинів у захисних костюмах

Для літніх людей аптеки і магазини починають працювати на 1-2 години раніше, щоб ті змогли без проблем купити товари і зайвий раз не наражалися на небезпеку. В цей час молодим людям, наприклад, купити продукти практично неможливо, ніхто не продасть. Вулицями ходять правоохоронці і стежать за порядком, місцева влада працює у режимі надзвичайної ситуації, простіше кажучи – цілодобово.

Артем, як і Катерина Саділова з Італії, скаржиться, що допомоги від Європейського Союзу як такої не було. Адресних передач медикаментів або чогось іншого від Німеччини, Франції так і не надійшло. Принаймні у ЗМІ про це не повідомляли.

Зараз Іспанія намагається вийти з пандемії власними силами.

Чи є безробіття і як уряд допомагає іспанцям

Більшість іспанців, які не працюють в екстрених службах або на стратегічних підприємствах, відправили по домівках. Частина людей працює віддалено і отримує повноцінну зарплату. Артем виділив 3 блоки іспанців, чиї робочі місця постраждали від коронавірусу:

дистанційна робота;

роботодавець звільняє працівника в резерв на час карантину і зберігає за ним робоче місце. При цьому держава зобов'язана виплачувати 75% зарплати працівнику щомісяця;

роботодавець повністю звільняє і виплачує всі необхідні при догляді виплати. Далі працівник стає на облік і отримує щомісячну допомогу розмірі 800 євро на пів року.

Якщо ж у родині є більше 3-х дітей, то держава платить додаткову допомогу – більше тисячі євро щомісяця.

"У моєму випадку все трохи інакше. Я фінансовий менеджер і наша компанія функціонує тільки з дозволу, який діє до 27 березня. Якщо нам його не продовжать, ми також всі будемо без роботи", – наголосив українець.

Дороги перекриті поліцією

Загалом іспанський уряд готується влити в економіку близько 200 млрд євро (близько 20% ВВП). Як розповів ЗМІ іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес, 117 млрд з цих коштів виділить держава, решта – це залучені інвестиції. Із загальної суми 100 млрд піде на підтримку підприємців і підтримку рівня безробіття, решта грошей же – на стратегічні галузі – водопостачання, електроенергія та інше.

Також в уряді дозволили іспанцям тимчасово не платити за комуналку. При цьому оплата не скасовується, а лише переноситься на той період, коли в країні скасують карантин.

Коли коронавірус відступить?

Місцеві жителі сподіваються, що особливо жорсткі заходи карантину скасують через місяць. В уряді ж, як і в Італії, намагаються мінімізувати втрати від коронавірусу і відкрити свої міста до початку літа. На думку Артема Лазарєва, у кращому разі країна зможе оговтатися від "удару" хвороби до кінця 2020 року. Про це кажуть і місцеві ЗМІ.

"Епідемія вже вдарила по багатьох секторах економіки, але особливо сильно страждають малі та середні підприємці, а також туристичний бізнес. Десь третина іспанців задіяна на сезонних роботах, починаючи працювати на курортах у березні і закінчуючи у вересні. За ці пів року вони заробляють гроші, а потім ідуть на підробітки. Зараз же ці люди сидять без грошей, тому їм важливо дочекатися наступної весни, щоб надолужити згаяне. Аналогічно і власникам ресторанів, кафе і готелів – вони зможуть і заробити, і наповнити бюджет податками", – наголосив українець.

Сказати, коли закінчиться жах в Іспанії, важко, але судячи з останньої статистики, слідом за Італією країна досягає піку смертності від захворювання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!