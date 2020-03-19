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19 березня • оновлено в 23:59
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Заборонено виходити на вулицю? У МВС пояснили суть самоізоляції

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В Україні не запроваджено тотальний карантин через новий коронавірус і заборони виходити на вулицю немає.

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Про це в студії політичного ток-шоу "Право на владу" 19 березня заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Трансляція ефіру велася на YouTube-каналі програми.

"На сьогодні введено заходи обмежувальні, але це ще не повний тотальний карантин, який введений в Іспанії, Італії, де заборонено навіть виходити на вулицю. Заборони гуляти на відкритому повітрі в Україні немає", – наголосив він.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Зазначимо, відмова від виходу на вулицю і від будь-яких контактів із людьми – це самоізоляція. Такого режиму зобов'язані дотримуватися люди із симптомами або підтвердженим діагнозом коронавірусу.

Трансляція ток-шоу:

Карта поширення COVID-19 у світі:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Теги
заборона вірус карантин Міністерство внутрішніх справ України видео
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