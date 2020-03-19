Заборонено виходити на вулицю? У МВС пояснили суть самоізоляції

В Україні не запроваджено тотальний карантин через новий коронавірус і заборони виходити на вулицю немає.
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Про це в студії політичного ток-шоу "Право на владу" 19 березня заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Трансляція ефіру велася на YouTube-каналі програми.
"На сьогодні введено заходи обмежувальні, але це ще не повний тотальний карантин, який введений в Іспанії, Італії, де заборонено навіть виходити на вулицю. Заборони гуляти на відкритому повітрі в Україні немає", – наголосив він.
Карантин в Україні
Зазначимо, відмова від виходу на вулицю і від будь-яких контактів із людьми – це самоізоляція. Такого режиму зобов'язані дотримуватися люди із симптомами або підтвердженим діагнозом коронавірусу.
Трансляція ток-шоу:
Карта поширення COVID-19 у світі:
Як писав OBOZREVATEL:
19 березня в Україні лікарі діагностували COVID-19 у трьох осіб.
Новий випадок підтвердили в Києві (загалом це вже третій хворий у столиці).
Новий пацієнт – 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Він перебуває на самоізоляції.
При цьому один із приватних медичних центрів Києва не повідомив про позитивний тест чоловіка на коронавірус, заявив мер Віталій Кличко.
Ще два випадки підтвердилися в Дніпропетровській області. Вони стали першими для регіону.
Третій випадок був зафіксований в Івано-Франківську. Хворобу діагностували вже після смерті пацієнтки.
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