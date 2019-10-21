Вихід Великобританії з ЄС: названо користь для України

Вихід Великобританії з Європейського Союзу може бути корисним для України.

Як передає "Лівий берег", таку думку висловив журналіст Олександр Костриба, зазначивши, що підсумки Brexit зведуться до трьох головних факторів.

"По-перше, вихід Британії з єдиного торгового простору з ЄС дає королівству право на укладення своїх двосторонніх торговельних угод. Така угода може дати нашій країні не стільки торгові переваги, але і допомогти у вирішенні політичних негараздів, які накопичилися між двома країнами. Мова йде про наболілу візову лібералізацію", - розповів він.

"По-друге, важливим моментом є розблокування договору з відкритого неба, який дозволить не тільки здешевити повітряне сполучення з країнами ЄС, а й залучити нові авіакомпанії в Україну. Зараз угода гальмується через суперечки Британії та Іспанії з приводу авіапростору Гібралтару, але з виходом Британії ця проблема вирішиться", - зазначив журналіст.

За його словами, в Brexit також буде негативний момент - поворот в питанні трудової міграції, оскільки в Британії налічується понад мільйон трудових мігрантів з Польщі.

"Ускладнення трудової міграції може повернути поляків додому або ж підштовхнути їх на німецький чи чеський трудові ринки, які популярні серед українців", - додав Костриба.

Ілюстрація BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня парламент Великобританії проголосував за те, щоб відкласти схвалення угоди про Brexit до того моменту, коли будуть схвалені всі законопроекти, необхідні для виходу Британії з ЄС.

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