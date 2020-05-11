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11 травня • оновлено в 21:21
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Супрун розповіла, що потрібно для відновлення роботи громадського транспорту в Україні

1.8т
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Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступила за відновлення роботи громадського транспорту в Україні, але з додатковими заходами протидії COVID-19.

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Відповідний пост ексчиновниця опублікувала на сторінці у Facebook 11 травня. Вона зазначила, що з цього дня "поступово відновлюється життя в країні", що добре, зокрема, для економіки.

"Але виглядає так, що питання як добиратися людям в те чи інше місце, знову обійшли увагою", – написала Супрун.

Громадський транспорт на карантині

Громадський транспорт на карантині

Колаж

За її словами, багато країн світу через пандемію переглянули протоколи роботи, посилили дезінфекцію і вжили інших заходів, які дозволяли істотно зменшити ризики передачі вірусу SARS-CoV-2 у транспорті, але продовжити його роботу.

Так, серед заходів American Public Transportation Association:

  • посилена дезінфекція транспорту (наприклад, у Нью-Йорку посилені прибирання і дезінфекцію транспорту почали проводити кожні 72 години, в звичайний період це робиться приблизно 5 разів на рік);

  • збереження дистанції (розмітка на сидіннях і на зупинках);

  • використання засобів індивідуального захисту;

  • установка фізичних бар'єрів між пасажирами і водієм (скляної перегородки) або введення практики rear-door boarding (через середні або задні двері);

  • посилена увага до вентиляції та провітрювання;

  • посилені кризові комунікації і розробка алгоритмів роботи з працівниками.

Ексочільниця МОЗ додала, що в транспорті також потрібно встановити антисептики.

Вона додала, що закриття метро призвело до додаткового навантаження на інші види транспорту.

"Ми ризикуємо потрапити у великий транспортний колапс, а наземний транспорт може перетворитися на величезний інкубатор вірусу, який курсуватиме містом", – заявила Супрун.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 11 травня послабили карантин, і в деяких містах люди масово вийшли на вулиці без масок і соціальної дистанції. З'явилися фото та відео.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
хвороба інфекція вірус транспорт карантин
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Cyкa! Эта твapь переплюнула уже и Cpaкaшвилю! Кто такая супрун? Эта та пpuшмaндoвка, благодаря которой, моего отца с инфарктом миокарда на третий день выгнали из больницы скорой помощи, согласно ее "реформ"? Да раздавите уже ту мpaзь! На фиг вы эту гнuдy вообще вспоминаете? Пишет там что-то на своей мордакниге, хай пишет и хай сама и читает.
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Одаренная санитарка: и в логистике и в вирусологии...)
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Где петиция на сайте президента о высылке из страны Супрун. А до Борисполя гнать её босой через людской коридор позора.
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Суспільство

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