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20 січня • оновлено в 15:48
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"Відлуння насильної українізації!" Соцмережу насмішило оголошення в поїзді Інтерсіті

1.8т
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У поїзді Інтерсіті українці помітили дивне оголошення для пасажирів, написане суржиком.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook політексперт Денис Гороховський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, в одному повідомленні на інформаційному табло у вагоні відстань до наступної станції була написана українською, а слово "Прибуття" – російською мовою.

Українців насмішило оголошення в поїзді Інтерсіті

Українців насмішило оголошення в поїзді Інтерсіті

"Відлуння насильницької і грубої українізації – суржик. Ось вам столичний поїзд Інтерсіті. Якою мовою оголошення? Якщо навіть держструктури не можуть виконувати рознарядки влади, то чого вони чекають від звичайних громадян?" – зазначив автор фото.

Водночас у коментарях під його дописом користувачі припустили, що це результат неправильно прописаної комп'ютерної програми.

Оголошення в поїзді Інтерсіті

Оголошення в поїзді Інтерсіті

Facebook/Денис Гороховський

"Мало ймовірно, тому що "До" вони переписати змогли ж. Це раз. А по-друге, якщо є закон, то аргумент "тут не можна інакше" не працює. Треба ж або за законом, або ніяк", – відповів на це Гороховський.

Інші ж його підписники просто почали жартувати щодо цього.

"На станції трамвая Вацлава Гавела на покажчику "Вихід" заклеїли і написали Exit", "Тепер суржик буде російсько-українсько-англійський", "Ну так не дарма ж у нас вже ЗМІ посольства почали амбасадами називати, щоб канадським рагулям зрозуміліше було", "Особисто я тут бачу руку Кремля", "Клас" спеціально з 1-ю буквою с написали?", "Чи то у 2-му класі, для першого все нормально", – коментують вони.

Українців насмішила оголошення в поїзді Інтерсіті

Українців насмішила оголошення в поїзді Інтерсіті

Facebook/Денис Гороховський

Українців насмішила оголошення в поїзді Інтерсіті

Українців насмішила оголошення в поїзді Інтерсіті

Facebook/Денис Гороховський

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній мер Києва Леонід Черновецький видав маячню, нібито в Україні, яку поступово "руйнує націоналізм-фашизм", людей "вбивали за російську мову".

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Автор
Марта Рок
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця українська мова російська мова соцмережі потяг
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Журба Валентина
Журба Валентина
Учитывая, что "Укрзалізниця" работает на украинском со времен УРСР действительно странно... Как и реакция тех, кто это только заметил!
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hunt andres
hunt andres
Все правильно! Ну не дается гражданам украины этот искусственно созданный язык. Западенцам катит - нехай на нем и общаются между собой. Остальным оставьте русский!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Деграданты чубатые
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