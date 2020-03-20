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21 березня • оновлено в 00:28
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Від грипу та пневмонії в Україні померла 621 людина

3.7т
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Протягом січня 2020 року на території України померла 621 людине з діагнозом пневмонія і грип.

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Симптоми схожі на коронавірус: в Україні за місяць померло понад 600 осіб

сensor.net.ua

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

У звіті сказано, що всього від хвороб органів дихання в перший місяць 2020 року померло 1 203 особи.

Симптоми схожі на коронавірус: в Україні за місяць померло понад 600 осіб

Дані за лютий поки не оприлюднені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що симптоми захворювання на грип та коронавірус дуже схожі, тому українцям не варто відразу робити поспішні висновки. Шанси заразитися грипом чи ГРВІ значно вищі.

Нагадаємо, що коронавірусом в Україні заражена вже 41 людина. Летальних випадків зафіксовано поки тільки три.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Державна служба статистики України
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