Симптоми схожі на коронавірус: в Україні за місяць померло понад 600 осіб

Протягом січня 2020 року на території України померла 621 людине з діагнозом пневмонія і грип.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

сensor.net.ua

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

У звіті сказано, що всього від хвороб органів дихання в перший місяць 2020 року померло 1 203 особи.

Дані за лютий поки не оприлюднені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що симптоми захворювання на грип та коронавірус дуже схожі, тому українцям не варто відразу робити поспішні висновки. Шанси заразитися грипом чи ГРВІ значно вищі.

Нагадаємо, що коронавірусом в Україні заражена вже 41 людина. Летальних випадків зафіксовано поки тільки три.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся