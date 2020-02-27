Весна-2020 прийде в Україну з дощами і травневою температурою: прогноз змінився

Березень в Україні почнеться теплою і сонячною погодою. У багатьох регіонах очікуються дощі.

Як повідомляє gismeteo.ua, у першій декаді весни сильних холодів не буде – температура вдень очікується від +5 до +9, а вночі опускатиметься до нуля. Крім того, початок весни обіцяє бути дощовим.

Ближче до кінця березня температура прогріється вдень до +13 градусів у всіх регіонах України. За заході буде +17. Вночі очікується до +5 градусів. В середині місяця очікується хвиля похолодання і нічні заморозки, після чого температура буде потроху підвищуватися. Синоптики прогнозують, що друга половина місяця буде бідна на опади.

Весна-2020 прийде в Україну з дощами і травневою температурою

Нагадаємо, що раніше теплий прогноз на весну підтвердила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Вона зазначила, що весна в Україні очікується досить теплою і сонячною, а найвищі температури будуть у західних областях.

gismeteo.ua

gismeteo.ua

gismeteo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.

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