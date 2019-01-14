''Весь двір у л*йні'': в мережі показали відео Росії, яка встала з колін

У мережі з'явилося скандальне відео з російського Тростниково, на якому показали реалії життя в РФ.

Запис із двору житлового будинку, який перебуває у жахливому стані, розмістив у Twitter блогер Vitauskas. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Нічого особливого, просто репортаж з енергетичної наддержави. Тієї самої, яка встала з колін, допомагає Венесуелі і збирається відновлювати Сирію", – підписав він.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

На кадрах видно, що вікна в будинках забиті дошками, немає і належних зручностей, а весь двір закиданий сміттям. Як пояснила жителька населеного пункту, саме так живе там робітничий клас.

"У людей немає холодильників, вони вивішують їжу за вікно. Тут був реалізований проект "Комфортне середовище". Нагнали техніку, яка весь виритий грунт скинула тут же", – розповіла вона.

За словами жінки, сміття мешканці викидають прямо з вікон. "Весь двір у л*йні", – з подивом відзначив оператор запису.

Нічого особливого. Просто репортаж з енергетичної наддержави. Тієї самої, яка встала з колін, допомагає Венесуелі і збирається відновлювати Сирію. А в 2014-му їм дуже знадобився український Крим. 86% росіян просто не могли, і до сих пір не можуть, без нього жити ... pic.twitter.com/LOXa49rrXn - Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 14 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі анексованого Криму в мережі висловили невдоволення російською "владою" і розчарування через невиконані обіцянки.

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