Конституційний Суд України розглядатиме справу за поданням Верховного Суду щодо конституційності окремих положень закону "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" 16 січня 2020 року о 10:00.

Про це установа повідомила у Telegram. Крім того, розглядатиметься також закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Трансляція пленарного засідання відбудеться на офіційному вебсайті Конституційного Суду України за посиланням.

Верховний суд зобов'язав КС перевірити закон про суддів

Нагадаємо, що рішення звернутися до Конституційного Суду України судді ВС ухвалили 15 листопада 2019 року під час засідання Пленуму Верховного Суду.

Верховний Суд наголошує на неконституційності повторної перевірки на компетентність, доброчесність та професійну етику суддів Верховного Суду через скорочення Верховного Суду.

"Також Пленум ВС звертає увагу на неконституційність положень, які зменшують заробітну плату суддям та визначають порядок дисциплінарної відповідальності суддів. Крім цього, неконституційними Верховний Суд вважає визначений законом порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та порядок звільнення членів Вищої ради правосуддя новим органом, не передбаченим Основним Законом", – сказано у повідомленні.

Із застереженнями міжнародних партнерів, суддівської спільноти, громадськості та бізнесу щодо Закону України 193-IX можна ознайомитися за посиланням: http://bit.ly/33IJWrP.

Як писав OBOZREVATEL, Верховний Суд залишив без задоволення скаргу Міністерства культури щодо перейменування УПЦ МП в Російську православну церкву в Україні і залишив в силі стара назва.

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