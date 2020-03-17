Величезні штрафи та в'язниця: що передбачено новим "антикоронавірусним" законом

Штрафи та кримінальна відповідальність за порушення правил щодо карантину, віддалена робота і надбавки медикам – все це передбачене ухваленим Верховною Радою України законом, що спрямований на протидію коронавірусу COVID-19.

Детальніше про посилені правила на час карантину в Україні – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

За порушення обсервації буде передбачена адмінвідповідальність, а за умисне зараження людей – кримінальна відповідальність.

Українці можуть працювати віддалено або йти у відпустку. Ця відпустка може бути оплачувана.

Медперсонал, який працює над ліквідацією коронавірусу, отримуватиме надбавки.

Ліки, які закуповуються для боротьби із захворюванням, звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ.

Кабмін контролюватиме ціни на лікарські препарати, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Законом заборонено скасовувати дію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Заборона діє 30 днів.

Всі фізичні особи-підприємці (ФОП) будуть звільнені від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Діяти норми будуть протягом трьох місяців після опублікування закону.

Штрафи та в'язниця

До Адміністративного кодексу внесли норму про штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм:

на громадян від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 34 000 гривень);

на посадових осіб – в розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (34 000 – 170 000 гривень);

Штрафи за порушення карантину

Кримінальний кодекс передбачає покарання за ті самі дії, що спричинили або завідомо могли спричинити поширення захворювань – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 54 000 гривень) або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки – караються позбавленням волі на термін від п'яти до восьми років.

Кримінальна відповідальність за порушення карантину

Відпустка та віддалена робота

Новим законом вводиться право на дистанційну роботу для працівників, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування та надання за їхньою згодою відпустки.

Що стосується роботи органів, установ, підприємств, організацій, вони мають право змінювати режим роботи та години прийому і обслуговування фізичних та юридичних осіб, але з обов'язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби.

Надбавки медикам

Народні депутати доручили Кабміну протягом тижня встановити додаткові доплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо беруть участь у роботах з ліквідації захворювання серед людей Covid-19 у розмірі до 200 відсотків заробітної плати.

Медики

Надбавки виплачуватимуться протягом усього період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. Також доплати визначені окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.

Скасування мита і контроль цін

Законом передбачаються такі тимчасові норми:

проведення закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених ЗУ "Про державні закупівлі";

стовідсоткова передоплата за такі товари, роботи і послуги;

звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникненню та поширенню коронавірусу;

контроль з боку Кабінету міністрів щодо цін на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Скасування податків

З 1 березня до 30 квітня фізичні особи-підприємці (ФОП) звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Також в цей період, законом заборонено штрафувати і нараховувати пеню за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ і несвоєчасне подання звітності з ЄСВ.

Крім того, документ передбачає:

скасування податку на комерційну нерухомість і землю;

звільнення бізнесу від основних штрафів і пені за порушення податкового законодавства до 31 травня, за винятком порушень у сплаті ПДВ, акцизів і ренти;

відтермінування обов'язкового введення РРО для всіх категорій "спрощенців" на 3 місяці;

тимчасовий мораторій на нові документальні та фактичні податкові перевірки і продовження початих.

Зокрема після ухвалення закону українці будуть звільнені від штрафів і пені за прострочення виплат за споживчими кредитами з 1 березня до 30 квітня.

Скасування сплати податків

Соціальні заходи

У законі прописана заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на період карантину та на 30 днів після його скасування. Крім того, законом передбачено низку заходів, спрямованих на захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб.

Також забороняється притягувати до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися в Державну міграційну службу у зв'язку із введенням карантинних заходів.

Карантин в Україні

Крім того, на період встановлення карантину забороняється припинення або призупинення надання українцям житлово-комунальних послуг у разі їхньої несплати або оплати в неповному розмірі, а також примусове виселення з житла.

Встановлено заборону на проведення органами державного контролю планових заходів зі здійснення контролю у сфері господарської діяльності.

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