Учені винайшли новий супершвидкий тест на коронавірус
Для тесту необхідно взяти мазок із зіву
Програма сама визначає COVID-19
Метод полягає в маркуванні вірусних частинок флуоресцентними ланцюгами ДНК
Оксфордські вчені розробили надзвичайно швидкий діагностичний тест, який виявляє та ідентифікує віруси менш ніж за п'ять хвилин, зокрема й коронавірус.
Метод дозволяє з високою точністю відрізнити SARS-CoV-2 від негативних клінічних зразків, а також від інших поширених респіраторних патогенів, таких як грип, йдеться на сайті університету.
Метод стосується безпосередньо мазків із зіву від пацієнтів із COVID-19, без необхідності виділення геному, очищення або ампліфікації вірусів, і полягає у швидкому маркуванні вірусних частинок в зразку короткими флуоресцентними ланцюгами ДНК. Потім використовується мікроскоп для отримання зображень зразка, кожне з яких містить сотні флуоресцентно мічених вірусів.
Програмне забезпечення швидко і автоматично визначає вірус, наявний у зразку. Цей підхід заснований на тому факті, що різні типи вірусів мають відмінності в їхньому флуоресцентному маркуванні через різний хімічний склад їхньої поверхні, розмір і форму.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, британські медики під час нового дослідження дійшли висновку, що одночасне інфікування грипом і новим коронавірусом призводить до загострення патологічних процесів, а це в шість разів збільшує ризик смерті від COVID-19.