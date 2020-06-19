Вбивство Гандзюк: суд обрав запобіжний захід підозрюваному Мангеру
Суд обрав запобіжний захід Мангеру, підозрюваному у вбивстві Гандзюк
Головному підозрюваному у вбивстві Катерини Гандзюк голові Херсонської обласної держадміністрації Владиславу Мангеру обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 28 липня без можливості внесення застави.
Таке рішення в ніч на 19 червня виніс Печерський районний суд Києва, повідомили на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" в соціальній мережі Facebook.
"Прокурор Андрій Синюк повідомив, що суддя змінила Мангеру запобіжний захід на утримання під вартою до 28 липня без можливості внесення застави. Дякую за підтримку! Чекаємо обвинувальний вирок", – відзначили активісти.
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Раніше OBOZREVATEL писав:
Співробітники СБУ затримали Владислава Мангера 16 червня вранці. Правоохоронці доставили його на засідання суду, де розглядалося клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.
Пізніше стало відомо, що адвокати Мангера оголосили відвід судді, в результаті чого засідання відклали, а сам підозрюваний залишив приміщення суду. Адвокат пояснив, що Мангер залишиться в Києві, де буде чекати рішення судді про відвід.
Розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк продовжили до 29 липня у зв'язку із з'ясуванням раніше невідомих обставин.
Активісти помітили автомобіль голови Херсонської облради Владислава Мангера у Херсонського обласного кардіологічного диспансеру. Вони вважають, що так фігурант ховається від примусового приводу до суду.
Пізніше Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні нападу на Катерину Гандзюк, в кардіологічному диспансері зачитали постанову суду про привід на засідання.
17 червня СБУ знову затримала Мангера до суду щодо обрання запобіжного заходу.